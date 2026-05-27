恐成「零號病人」！專家列旅行10大NG行為　別隨便喝當地水

▲醫師整理出旅行中10大NG行為。（示意圖／Pexels）



圖文／CTWANT

根據《紐約郵報》報導，一名荷蘭鳥類學家被認定為豪華郵輪漢他病毒疫情中的「零號病人」，事件也再度引發外界對旅行感染風險的關注。專家警告，許多旅途中看似平常的行為，實際上可能成為病毒與細菌傳播的起點。

報導指出，70歲荷蘭賞鳥愛好者里奧希爾佩羅德（Leo Schilperoord）與69歲妻子米爾賈姆（Mirjam Schilperoord），在登上豪華郵輪「宏迪亞斯號」（MV Hondius）前，曾前往阿根廷一處垃圾掩埋場賞鳥，希望觀察罕見的白喉卡拉卡拉（white-throated caracara）。

相關單位研判，夫妻兩人可能在當地吸入帶有病毒的鼠類排泄物微粒，而長尾侏儒稻鼠被認為是安地斯株漢他病毒的主要宿主。該病毒株也是目前已知唯一可人傳人的漢他病毒。里奧在登船後數日內病逝，郵輪上也陸續出現疫情，引發公共衛生疑慮。

醫師兼科學家史蒂芬（Steven Quay）整理出旅行中最容易被忽視的10項高風險行為，提醒民眾避免在不知情情況下成為疾病傳播的「零號病人」。

1.為拍照或探險進入蝙蝠洞穴

蝙蝠可能攜帶狂犬病、伊波拉病毒、馬堡病毒與組織胞漿菌病等病原，進入洞穴、礦坑或隧道恐增加感染風險。

2.食用野味或未經完整處理的野生動物肉類

奎伊指出，猴子、蝙蝠、囓齒類等野生動物可能帶有危險病原體，若生食或僅經簡單煙燻、風乾處理，細菌與病毒仍可能存活，增加感染伊波拉病毒、愛滋病毒、炭疽病與M痘風險。

3.在垃圾掩埋場或鼠患區域賞鳥、露營或野餐

垃圾場與廢棄物堆放區容易聚集老鼠、野生動物與受污染灰塵，人體若吸入氣溶膠化的動物排泄物，可能感染漢他病毒等疾病。

4.未採取防護措施便清理鄉間木屋或倉庫

清掃囓齒動物排泄物時，病毒可能隨灰塵散布到空氣中。專家建議使用濕式清潔方式，並搭配口罩或呼吸器等防護裝備，降低吸入病毒風險。

5.在溫暖淡水湖泊、潟湖或緩流河川游泳

溫暖淡水池、洪水區或緩流河川可能含有來自動物尿液的鉤端螺旋體細菌，進而引發鉤端螺旋體病，嚴重時恐危及生命。

6.在水質不安全地區飲用冰塊或自來水

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，受污染的飲水仍是旅遊感染主因之一。奎伊提醒，部分旅客雖注意餐廳用水，卻忽略機場冰塊與飲水機水源，同樣可能帶有細菌、病毒與寄生蟲。

7.為拍照接觸猴子、流浪狗或野生動物

奎伊表示，旅途中遭動物抓傷或咬傷，可能感染狂犬病、B型皰疹病毒與其他細菌性疾病，不應因拍照需求而隨意接觸動物。

8.生食貝類或未煮熟海鮮

貝類會過濾周遭水域，若水源遭污染，牡蠣、蛤蜊等海鮮可能累積病菌與寄生蟲。奎伊指出，這類行為可能導致感染諾羅病毒與A型肝炎。

9.逛完活體動物市場後搭乘擁擠交通工具

活體市場內動物、血液、廢水與人群高度密集，容易形成病原傳播環境，增加人畜共通疾病擴散風險。

10.返國後忽視發燒或身體不適症狀

奎伊強調，許多疫情擴散問題並非只來自接觸，而是因延誤就醫。若返國後出現發燒、腹瀉、咳嗽、皮疹或出血等症狀，應主動向醫師說明旅遊史與接觸情況。

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