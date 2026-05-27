美眾院公布2027國防授權法案　含310億元助台防衛

▲2027財政年度的「國防授權法案」列出將為「台灣安全合作倡議」挹注最高達10億美元的資金。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國聯邦眾議院軍事委員會26日公布2027財政年度的「國防授權法案」（NDAA）草案內容。其中最受矚目的是，法案中明文列出將為「台灣安全合作倡議」挹注最高達10億美元（約新台幣310億元）的資金，力挺台灣強化自我防衛能力。這項牽動全美軍事佈局的年度大案，預計將在6月4日正式展開審議。

延續友台力道 百億資金助台固守防線

根據《中央社》報導，眾院軍委會轄下「情報暨特種作戰」小組所釋出的最新文件顯示，這次2027財年的條文延續了過去幾年的對台軍援力道，相關規範援引自2025財年的法案基礎，授權撥款上看10億美元的專款，用於推動「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）。

回顧先前的2025財年國防授權法，當時美國首度納入了該項倡議，並明文授權美國國防部（現稱戰爭部）最高可動支3億美元來執行這項計畫；隨後的2026財年版本中，同樣也編列了10億美元的經費。

如今最新公布的法案維持了同等規模，期盼能藉由實質的資金挹注，確保台灣擁有足夠的自我防衛能量。

攸關年度軍事預算 國防授權法下月闖關

作為主導美國整年度國防預算與政策走向的重量級法案，「國防授權法」的過關歷程相當嚴謹。依照美國的立法程序，聯邦參議院與眾議院會先分別提出各自的草案版本，後續必須經過反覆折衝與協商，整合出一個雙方都能接受的統一版本。

在參眾兩院雙雙表決通過最終版本後，法案才會正式遞交白宮，交由美國總統簽署生效。針對這項備受全球關注的2027財年法案，眾院軍委會已經敲定，將於下個月4日針對文本內容進行實質審議。