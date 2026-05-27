見面就給孫2千元　日阿嬤刷存摺倒抽一口氣：撐不下去了

記者黃翊婷／綜合報導

日本74歲阿嬤和枝（化名）在丈夫離世之後，獨自居住於一棟老宅，僅靠每個月13萬日圓的年金生活，但她有一個習慣，每次見到孫子都會給予1萬日圓零用錢，直到某天查看存摺時，她忍不住倒抽一口氣，才驚覺自己的經濟狀況已經「撐不下去了」。

▲和枝每次和孫子見面都會給零用錢，結果卻讓自己的生活陷入困境。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，和枝在丈夫離世後，獨自居住在老家，雖然不用付房租，也不外食，幾乎不買新衣服，但仍有許多固定開銷，例如醫療費、水電費等等，僅靠每個月13萬日圓（約新台幣2.5萬元）的年金度日，生活其實過得很拮据，唯一的小小幸福就是11歲孫子前來探望。

和枝表示，大女兒住在附近，所以孫子經常來探望她，每次在門口聽到「奶奶我來了」，就覺得很溫暖，以往只是生日或過年才會給零用錢，現在卻變成只要孫子來拜訪，她就會拿出1萬日圓（約新台幣2000元）當作零用錢，「看到孫子開心，我也很滿足」，但隨著物價上漲及醫療費用負擔加重，她的經濟狀況逐漸變差，直到某一天查看存摺時，她忍不住倒抽一口氣，這才驚覺「真的撐不下去了」。

和枝說，某一次假日孫子又來玩，離開前詢問是否有零用錢，但她的錢包裡只剩下幾千日圓，還要支付後續的伙食費、醫藥費，最後只能告訴孫子「對不起，今天不能給你」；當天晚上女兒打電話來關心，她這才第一次說出心裡話，她直言，從來沒覺得自己在硬撐，但最近真的過得很辛苦。

幸好，後來在家人的協助下，和枝與孫子認真溝通，決定把給零用錢這個習慣改掉，換成一起做點心或到公園散步，雖然一開始感覺有點失落，但一聽到孫子說想吃她做的炸雞，讓她覺得自己被理解了。如今祖孫倆仍相處融洽，阿嬤也不再勉強自己。