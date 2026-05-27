軍援烏克蘭「綁定GDP」提案破局！　英法等5國表態反對

▲烏克蘭部隊使用小型多管火箭系統（MLRS）（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

北約秘書長呂特日前提出一項新構想，要求各成員國將國內生產毛額（GDP）的0.25%用於對烏克蘭的軍事援助。然而，這項提案卻遭集體反對。根據外媒報導，包含英國、法國在內的5個國家已表態拒絕，導致該提案正式破局。

5大國聯手反對 提案無望推進

根據《烏克蘭國家通訊社》引述英國《每日電訊報》報導，當北約內部在討論如何擴大對基輔的支持時，英國、法國、西班牙、義大利與加拿大聯手擋下了這項將軍援與 GDP 掛鉤的提案。

呂特（Mark Rutte）原本期望能在土耳其安卡拉舉行的北約年度峰會上正式通過該提案，但他本週坦承，由於缺乏足夠支持，該計畫已無法繼續推進；不過，他並未在檯面上公開點名是哪些國家反對。

內部人士曝：他們對這想法興致缺缺

一名北約內部人士透露，其實至少有7個成員國表態支持這項提案，而這些國家目前對烏克蘭的軍援支出，也早就超過了GDP的0.25%。

不過，由於北約的任何提案都必須獲得所有成員國政府的「一致同意」才能通過，因此只要有國家反對就無法成行。該名內部人士直言，「他們對這個想法興致缺缺。」並直接點名英國、法國、西班牙、義大利和加拿大就是反對的一方。

經濟大國軍援力道反落後小國

報導進一步指出，英國目前的軍援總額規模雖僅次於美國與德國，位列第三，但比例上仍未達到0.25%的門檻。英國首相施凱爾（Keir Starmer）先前承諾，在可預見的未來，每年至少將提供30億英鎊的援助，換算下來大約只佔英國GDP 的0.1%。

與此同時，身為歐洲第三、第四與第五大經濟體的法國、西班牙和義大利，以及加拿大，在援助烏克蘭的比例上，反而落後給幾個規模較小的盟國。

根據基爾研究所（Kiel Institute）彙整的公開數據顯示，包含荷蘭、波蘭以及北歐與波羅的海國家，目前所提供的軍援水準皆已達到或超過GDP的0.25%。