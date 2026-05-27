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美軍無人機屢建功！　SpaceX要求調漲「星鏈連線費」狂飆5倍

▲▼ 美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

隨著美伊戰火持續，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）也看準時機要求加薪。外媒指出，由於美軍配備星鏈（Starlink）網路的自殺式無人機在戰場上屢建奇功，SpaceX高層近期向美國國防部施壓，要求調漲服務費用，而急需擴大空襲力道的五角大廈最終只能買單。

自殺無人機戰果豐碩　SpaceX趁機要求加碼

《路透社》引述多名知情人士與內部文件指出，就在美軍對伊朗展開猛烈轟炸的數週內，SpaceX高層便找上五角大廈官員進行了一場會議。

會中，SpaceX代表直言，軍方目前每台終端機僅支付大約5000美元（約台幣15.7萬元）的連線費，但實際上美軍所消耗的網路資源，早已逼近價值2萬5000美元（約台幣78.6萬元）的高階服務門檻。

據了解，這波爭議的核心在於美軍所使用的平價LUCAS自殺式無人機。多名消息人士證實，雙方對於星鏈網路運用在LUCAS無人機上的收費標準存在巨大分歧；這款美製武器的性能足以匹敵伊朗的「見證者」（Shahed）無人機，能夠長時間在目標區域上空滯留盤旋，鎖定後再高速俯衝引爆。

▲▼美軍代號「LUCAS」新型自殺式無人機。（圖／取自US Central Command）

▲美軍LUCAS新型自殺式無人機。（圖／取自US Central Command）

軍規「星盾」月費惹議　美軍反擊：只連線幾小時

知情人士透露，美軍所使用的設備並非一般賣場販售的消費級星鏈終端機，而是依據雙方在2023年簽署的合約，向SpaceX採購名為「星盾」（Starshield）的軍規版本；該設備不僅能連上一般的商用星鏈衛星，還能登入另一個安全層級更高、同樣被命名為「星盾」的獨立衛星系統。

針對費用調漲，SpaceX方面主張，LUCAS無人機的運作模式已經達到了「航空等級」的訂閱標準，不再適用於較為廉價的陸地或移動式方案。

然而，五角大廈官員對此感到相當不滿，反駁指出高達2.5萬美元的月費是設計給一般飛機使用的，但LUCAS作為一次性的自殺式無人機，其連線時間往往只有短短幾分鐘到數小時，收取如此高昂的費用顯然不合理。

五角大廈被迫吞下漲幅　急尋其他替代方案

儘管軍方滿腹委屈，但面對正在不斷升級的對伊朗空襲行動，五角大廈最終還是吞下了SpaceX提出的漲價要求。這項決定直接導致每一架LUCAS無人機的作戰成本幾乎翻倍，畢竟該型無人機原本的整體造價僅約3萬美元。

對於這項報導，SpaceX目前尚未做出任何回應。五角大廈同樣拒絕對外說明漲價內幕、同意付費的決策過程，並對是否計畫透過星鏈向伊朗民眾提供手機通訊服務一事三緘其口。

不過，五角大廈官員在聲明中坦言，專責採購終端機的「商業衛星通訊辦公室」（Commercial Satellite Communications Office）已經開始行動，正積極在市場上尋找其他潛在的競爭對手，似乎有意擺脫對現有供應商的單一依賴。

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