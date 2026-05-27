美紙漿廠8萬加侖化學槽內爆　「大規模傷亡事故」黑煙竄天際

Multiple people killed and injured, others missing in "major chemical explosion" at Nippon facility in Longview, Washington state, fire officials say. pic.twitter.com/Q4nrNN1oJv — CAIN (@66cain92) May 26, 2026

記者張靖榕／綜合報導

美國華盛頓州26日發生重大工安事故，一座紙漿廠內的化學品儲槽發生內爆並破裂，該儲存槽容量約8萬加侖。爆炸造成至少10人受傷，其中包括一名前往救援的消防員。當局證實已有工廠人員死亡，但目前尚未公布死亡與失聯人數。

▲美國華盛頓州紙漿廠化學槽內爆。（圖／翻攝X，下同）



EXPLOSION UPDATE

Several people were hurt in a chemical explosion at the Nippon Dynawave packaging facility in Longview around 7:15 this morning.

Emergency crews and hazmat teams are on scene investigating what caused the explosion.

Victims were taken to hospitals in Longview… pic.twitter.com/EPFUYRrsLz — Mckenzie Richmond (@kenziestuvland) May 26, 2026

綜合外電報導，事故發生在華盛頓州遠野市（Longview）的日本製漿造紙與液體包裝公司Nippon Dynawave Packaging廠區。遠野市位於俄勒岡州波特蘭市（Portland）北方約45英里處。

考利茲郡（Cowlitz County）警長辦公室、遠野市消防局與公司發布聯合聲明指出，救援行動目前仍持續進行，並證實此次事件已有人不幸罹難。

參與救援的考利茲2號消防隊隊長高德斯坦（Scott Goldstein）在記者會表示，目前仍無法確認究竟有多少廠區員工喪命。

當被問到失聯人數時，他表示，「我們已掌握相關資訊，但目前不對外公布。」他指出，發生內爆的儲槽容量約8萬加侖，事發時約有六成滿。

當局表示，部分傷者為燒燙傷與吸入性傷害，但目前並未對周邊社區構成立即威脅。

事故發生於當地時間上午7時15分左右，當局在超過4小時後發表聲明，強調在通知家屬前，不會公布死者身分。

Un tanque químico implosionó en una planta de papel en Longview, Washington, dejando varios trabajadores muertos y otros desaparecidos.



El depósito contenía “white liquor”, químico corrosivo usado en pulpa industrial. pic.twitter.com/9oDZPKORP6 — Global Network News (@GlobalNetw33) May 26, 2026

現場也有部分民眾聚集在工廠訪客入口，希望得知親友消息，但多數人拒絕受訪。根據華盛頓州生態部門資料，該工廠約有1000名員工。

內爆的儲槽內裝有俗稱「白液」（white liquor）的化學溶劑，主要成分為氫氧化鈉與硫化鈉，具有強烈腐蝕性，主要用於分解木材製造牛皮紙。

當地消防部門大隊長戈蘇奇（Mike Gorsuch）形容，現場屬於「大規模傷亡事故」。他表示，第一線救援人員已完成傷患去污處理，並分送至遠野市與華盛頓州溫哥華（Vancouver）地區醫院救治。

目前已有約40名消防與急救人員，以及一支區域危險物品處理團隊投入救援行動。