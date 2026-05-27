以色列停火仍狂炸　黎巴嫩「最致命一天」釀31死

▲以色列轟炸黎巴嫩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩衛生部26日表示，以色列空襲造成至少31人死亡、40人受傷，成為今年4月停火生效以來，黎巴嫩傷亡最慘重的一天之一。

停火期間最致命空襲

黎巴嫩衛生部聲明，死傷者中包括婦女與兒童，並指控以色列在黎巴嫩南部多地發動「一系列屠殺行動」。

衛生部指出，布爾吉夏馬利（Bourj Al-Shamali）共有14人死亡，包括2名兒童與3名婦女，另有16人受傷，其中包括5名兒童與6名婦女。

在考塔里亞特拉茲（Kawthariyat Al-Raz），有5人死亡、6人受傷，其中包括2名兒童。哈布許（Habouch）則有4人喪命，包括2名兒童，另有10人受傷，其中包括2名兒童與3名婦女。

此外，馬拉凱（Maarakeh）有6人死亡、6人受傷；薩拉阿（Sala’a）則有2人死亡、2人受傷。

截至目前，以色列軍方尚未對黎巴嫩衛生部公布的死傷數字作出回應。

以色列：持續打擊真主黨

不過，以色列國防軍（IDF）當天稍早發表聲明表示，以軍「持續打擊黎巴嫩南部的真主黨（Hezbollah）武裝分子與基礎設施」。

以軍稱，部隊已「殲滅參與推動攻擊以軍士兵的真主黨成員」，並打擊用於發射火箭的相關設施。