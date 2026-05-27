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川普要80歲了！　13個月內第3次年度健檢稱結果「完美」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普26日完成年度健康檢查後表示，檢查結果「一切完美」。即將於6月14日迎來80歲生日的川普，目前是美國史上上任時最年長的總統，健康狀況也持續受到外界關注。

法新社報導，這是川普去年重返白宮後，第3次接受醫學檢查。近幾個月來，包括手部瘀青以及公開場合出現疲態等情況，都引發外界對其健康狀況的討論。

川普26日結束在華府附近華特里德軍醫院（Walter Reed Military Hospital）的檢查後，在返回白宮途中於Truth Social發文表示，「檢查結果一切完美！」

不過，外界長期質疑川普對自身健康資訊缺乏透明度。他在第二任期內進行數次身體檢查的時機點，也持續引發外界猜測。

川普上一次排定的年度健康檢查是在去年4月，但去年10月他又曾在未事先公開情況下前往醫院。白宮事後同樣稱那次屬於年度健康檢查，而川普當時則表示，核磁共振（MRI）檢查顯示自己的心血管狀況「非常出色」。

根據白宮當時公布、由川普醫師、美國海軍上校巴巴貝拉（Sean Barbabella）撰寫的信函，檢查結果顯示川普的「心臟年齡」比實際年齡年輕約14歲。

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