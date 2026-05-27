談判恐又破局？　伊朗控美多次違反停火攻擊商船

▲美軍AH-64阿帕契直升機飛越荷莫茲海峽上空進行巡邏。（圖／翻攝自X@CENTCOM）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗26日指控美國在停火期間多次違反協議，並對伊朗商船發動攻擊。伊朗外交部聲明指出，美方自宣布停火以來，持續進行「非法且不正當行動」，甚至對伊朗商業船隻進行「多次海上掠奪」。

伊朗控美國多次違反協議 嗆不會猶豫捍衛國家

CNN報導，伊朗聲明指控美軍過去28小時內，在伊朗南部荷莫茲甘省（Hormozgan）一帶公然違反停火協議。荷莫茲海峽即位於該省南部沿海地區。

伊朗外交部表示，相關行動發生之際，巴基斯坦正在斡旋美伊外交談判，美方行為再次證明其「欺騙與背叛」，「伊朗不會對任何侵略行為保持沉默，也不會在捍衛國家利益時有任何猶豫。」

美軍：執行自衛性打擊

另一方面，美國中央司令部（CENTCOM）25日則表示，美軍於伊朗南部執行「自衛性打擊」，目標包括飛彈發射場以及試圖部署水雷的伊朗船隻。

中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）指出，「美軍在伊朗南部執行自衛性打擊，以保護我方部隊免受伊朗部隊威脅。」

相關行動發生前，荷莫茲海峽周邊地區曾陸續傳出爆炸聲，包括伊朗南部港口阿巴斯港（Bandar Abbas）以及西里克（Sirik）、賈斯克（Jask）等地。