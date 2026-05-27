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科技股撐美股！聯電ADR大漲15.7％　美光市值突破1兆美元

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲紐約證券交易所。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美股週二在科技族群撐盤下再創高點，標普500與那斯達克同步寫下收盤新頁，記憶體龍頭美光勁揚，成為半導體與AI行情的關鍵推手之一與市場焦點位置。台積電ADR（TSM）漲7.80美元或1.93％、收412.32美元；輝達（NVDA）跌0.47美元或0.22％、收214.86美元。聯電ADR（UMC）漲2.860美元或15.7％、收21.080美元。

盤面上，記憶體相關股票集體噴出，美光強勢表現帶動族群氣勢，希捷科技（STX）走高逾4%，威騰電子（WDC）大漲超過8%，Roundhill Memory ETF（DRAM）單日躍升逾14%，股價改寫新高，半導體整體買氣明顯回溫。

晶片類股同步走強，VanEck半導體ETF（SMH）上揚超過4%。聯電ADR（UMC）暴衝15.70%，收在21.08美元，因市場看好成熟製程需求回暖，加上AI應用擴散，以及27日將召開股東會，資金提前進場卡位。

其他台股ADR多數收紅，台積電ADR（TSM）小漲1.93%，日月光ADR（ASX）勁揚11.89%，中華電信ADR（CHT）則小幅回落0.73%，整體仍呈現偏多格局。

道瓊工業指數下跌 118.02 點，或 0.23%，報 50,461.68 點。
那斯達克指數上漲 312.21 點，或 1.19%，報 26,656.18 點。
S&P 500 指數上漲 45.65 點，或 0.61%，報 7,519.12 點。
費城半導體指數上漲 674.36 點，或 5.53%，報 12,876.91 點。

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