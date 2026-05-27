納坦雅胡稱襲擊哈瑪斯分支指揮官　傳川普立刻致電

▲美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與國防部長卡茲（Israel Katz）26日表示，以軍在加薩市（Gaza City）發動空襲，目標鎖定哈瑪斯（Hamas）武裝派系「卡薩姆旅」（Qassam Brigades）新任指揮官奧達（Mohammed Awda）。消息人士指出，以色列空襲後，川普致電納坦雅胡通話。

以色列聲稱空襲奧達

根據雙方發布的聯合聲明，這次空襲是在納坦雅胡與卡茲指示下執行，並聲稱奧達已被選為接替哈達德（Izz al-Din al-Haddad）的人選。以色列日前表示，哈達德約10天前已遭擊斃。

不過，以色列官方並未證實奧達是否已在這次空襲中死亡。以軍這波攻擊發生在穆斯林節日宰牲節（Eid al-Adha）前夕，加薩市中心人口密集區遭到猛烈轟炸。

根據當地醫療消息人士說法，至少一名巴勒斯坦婦女死亡，另有多人受傷。以色列方面則聲稱，奧達是2023年10月7日襲擊事件的「策劃者之一」。

以色列媒體《Walla》則報導，這次針對奧達的行動結果目前仍不明朗；截至目前，哈瑪斯與卡薩姆旅都尚未對以方說法作出回應。美國新聞網站AXIOS傳出，消息人士表示，川普在此行動後與納坦雅胡通話。

納坦雅胡再度遭質疑

另一方面，以色列國內近來也出現越來越多質疑聲浪。部分分析人士與反對派人士警告，納坦雅胡可能試圖藉由擴大加薩軍事行動，爭取政治與選舉利益，尤其目前以色列國會（Knesset）存在解散與提前改選可能性。

自2023年10月戰爭爆發以來，以色列在加薩的軍事行動已造成超過7萬2000人死亡、17萬2000多人受傷，同時摧毀約90%的民用基礎設施。