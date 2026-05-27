美光飆漲19.29％　市值首破1兆美元

▲美光科技。（圖／美光提供）

記者葉國吏／綜合報導

在人工智慧投資熱度持續升溫下，美國最大記憶體晶片製造商美光科技（MU）股價強勢表現，今（26）日，大漲144.88美元或19.29％、895.88美元，公司市值首度站上1兆美元大關，約合新台幣31兆4400億元，成為AI浪潮下的新焦點。

人工智慧帶動資料中心與雲端建設擴張，美光成為直接受惠者。受市場追捧影響，美光今天股價強力噴出，推升公司正式躋身兆美元市值俱樂部，也顯示記憶體在AI運算體系中的重要性正快速升高。

這波漲勢背後，關鍵推手來自瑞士銀行集團（UBS）。UBS稍早將美光目標價從原本的535美元大幅調高到1625美元，等於是22日收盤價的兩倍以上，也是目前追蹤該股的46家券商中最樂觀的預估。相關消息經路透社與CNBC披露後，市場買盤明顯湧入。

市場觀察指出，AI投資主軸正出現轉向，資金不再只集中在繪圖處理器供應商，而是開始尋找能搭上大型科技公司資本支出列車的其他關鍵角色。波士頓萊里財富管理公司（B. Riley Wealth Management）首席市場策略師霍根（Art Hogan）直言，純記憶體需求在短時間內急速升溫，美光正站在風口浪尖，跨越兆美元門檻，為AI資料中心熱潮再度畫下重點。