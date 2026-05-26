首爾老高架橋拆除出大事！2.9公分沉陷後安全檢查　橋體崩塌奪3命

▲南韓首爾市西大門區西小門高架道路拆除作業，26日發生橋體崩塌事故。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市西大門區高架道路今（26）日發生重大崩塌事故，拆除施工期間進行安全檢查時，橋體突然倒塌，造成3人死亡、3人受傷。死者包括興化建設（暫譯）現場管理所長李某、監理團團長安某以及外部結構技術師李某。警方已成立專案小組，全面調查事故原因與施工疏失。

根據《韓聯社》，事故發生於26日下午2時33分（台灣時間下午1時33分），地點位在首爾市西大門區西小門高架道路拆除工地。當時現場人員正針對先前施工發現的結構異常進行安全診斷，未料橋體在檢查過程中突然崩落，釀成嚴重死傷。

報導指出，事故源於當天凌晨進行高架橋橋面板（slab）切割作業時，出現約2.9公分沉陷現象，因此白天進一步進行安全檢查。檢查過程中，相關人員進入支撐結構「橫梁」（girder）內部空間進行確認。

▲26日橋體崩塌，造成3死3傷。（圖／達志影像）

首爾市都市基礎設施本部土木部長崔真宇（音譯）表示，他研判事故發生在結構內部檢查期間，支撐結構失去穩定所導致，「橫梁（girder）高度約80公分，當時人員進入該空間進行檢查，在檢查過程中橫梁突然崩塌，人員隨之墜落。」

西大門消防署則指出，現場原本已於凌晨停止切割作業，但下午進行安全診斷時，作業人員進入橋體結構空間，疑似因支撐失去穩定導致整體崩落。

3名死者分別為興化建設現場管理所長李某（60多歲）、監理團團長安某（60多歲），以及外部聘請來的結構技術師李某（50多歲），其中安某送醫時已呈心跳停止狀態，最終仍宣告不治。事故發生時，現場共有13人在作業現場停留，除了6人死傷以外，其餘7人成功撤離。

▲當時傳出有車體遭崩塌橋體掩埋。（圖／達志影像）

另有3名傷者分別為30多歲、40多歲及50多歲男性，為首爾市都市基礎設施本部與西大門區居民中心員工，傷勢包括頭部、腰部及肋骨受傷，其中一人為當時經過現場的路過人員。

西小門高架道路建於1966年，全長335公尺、寬14.9公尺，共有18座橋墩，因老化問題嚴重，而在2019年的精密安全診斷中被判定為D級，必須進行拆除，工程從去年8月起開始進行，原訂今年7月完工，如今卻因事故全面停工。

受到此次崩塌事故影響，首爾站往返新村站的路段發生停電，導致該區間的列車營運被迫中斷。

事故發生後，施工立即中止，警方、消防與首爾市相關單位進駐調查。首爾警察廳已成立約50人專案調查小組，全面釐清施工程序、結構安全判定流程與是否存在違規操作。

►快訊／首爾高架道路施工中坍塌 至少1死