暴龍的手為何短又小？最新研究揭真相　牠把戰鬥力「全點在頭上」

圖文／鏡週刊

「暴龍」是恐龍界霸主，卻長著一雙「超短手」，與凶猛的外型對比起來格外反差。最新研究指出，暴龍的小手，並不是因為手「沒用」才退化，而是演化過程中的「資源分配」結果。因暴龍把所有戰鬥力都集中在頭部，當頭骨愈來愈巨大、咬合力愈來愈強時，前肢自然就被「犧牲」，變得又短又小。牠們也成為真正「靠嘴吃飯」的頂級掠食者。

暴龍手短不是退化？ 科學家研究85種恐龍揭關鍵

根據《CNN》報導，暴龍的短手一直是古生物學界最著名的未解之謎，成年暴龍體長可超過40英尺（約12公尺），但手臂卻只有約3英尺（約90公分），甚至不到腿長的3分之1，看起來比例極不協調，也因此成為外界經常調侃的對象。

過去科學家曾提出許多理論，例如暴龍的小手可能用來壓制獵物、協助交配，更有人認為，牠們是在群體進食時，為了避免手被同伴咬傷才逐漸縮小。也有長期流傳的說法認為，這些前肢其實只是「退化器官」，幾乎沒有實際用途。

不過，最新刊登於《Proceedings of the Royal Society B》的研究，可能為這場爭論提供了更完整的答案。研究團隊分析85種恐龍後發現，「小手」其實與「超大頭骨」存在密切關聯。

研究第一作者查理羅傑謝勒（Charlie Roger Scherer）表示，只要是頭骨特別強壯、咬合能力特別高的肉食性恐龍，前肢通常都會相對較小，而且不論體型大小都一樣。

他解釋，演化不可能讓生物「什麼都強」。如果暴龍已經選擇用巨大的頭部與強大咬合力來獵殺大型獵物，那麼身體就不需要再耗費大量能量，去維持長手臂與銳利爪子。簡單來說，演化會把資源集中在最有效率的武器上，而對暴龍來說，那個武器就是牠的頭。

頭愈大、手愈短？ 暴龍把戰鬥力全點在嘴巴上？

研究團隊利用化石與過去文獻資料，比較85種恐龍的頭骨與前肢大小，並建立新的頭骨強度評估方式，包括頭骨尺寸、骨頭結構以及咬合力等因素。結果顯示，暴龍的頭骨強度高居第一，其次則是生存在現今阿根廷地區、體型同樣巨大的肉食恐龍「魁紂龍」（Tyrannotitan）。

研究也發現，這種「頭愈大、手愈短」的演化趨勢，不只出現在暴龍家族，而是廣泛存在於其他大型肉食恐龍，包括角鼻龍類、巨龍類、阿貝力龍類以及鯊齒龍類等。這些恐龍生活年代橫跨約1億8,000萬年，從三疊紀一路延續到白堊紀末期。

研究人員認為，這代表短手並不是偶然現象，而是一種反覆出現的演化策略。隨著獵物愈來愈大，這些掠食者開始把「主要武器」集中在頭部與咬合力上，讓手臂的重要性逐漸下降。

雖然暴龍的小手看似「沒用」，但研究人員認為，它們仍然保有某些功能，只是目前還不清楚具體用途。

暴龍像「陸地大白鯊」？ 研究揭恐龍演化驚人共通點

英國伯明翰大學古生物學家史蒂芬勞滕施拉格（Stephan Lautenschlager）指出，生物在演化過程中，身體各部位的發育都需要消耗大量能量，因此當某個器官的重要性降低時，演化往往會選擇縮小它，把資源轉移到更重要的部位。

蘇格蘭愛丁堡大學古生物學家史蒂夫布魯薩特（Steve Brusatte）則形容，暴龍其實就像「陸地上的巨大鯊魚」，所有狩獵工作幾乎都靠那顆超大的頭完成。

另一名研究者安德烈羅威（Andre Rowe）也表示，最有趣的地方在於，並非所有掠食性恐龍都選擇同樣的演化路線。有些恐龍保留了功能完整的大型前肢，有些則選擇發展出巨大頭骨與迷你手臂，這代表恐龍演化其實比外界想像得更加多樣且充滿創意。

更多鏡週刊報導

2.5億年前大滅絕是外星人害的？ 哈佛教授警告「外星AI」恐引爆全球混亂

6歲男童校外教學撿到生鏽鐵器 一查竟是1300年前寶劍

「摸了小鳥媽媽就不養牠？」觀念大錯！ 撿到幼鳥先看2狀況