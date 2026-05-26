　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

暴龍的手為何短又小？最新研究揭真相　牠把戰鬥力「全點在頭上」

暴龍的手為何短又小？最新研究揭真相　牠把戰鬥力「全點在頭上」

圖文／鏡週刊

「暴龍」是恐龍界霸主，卻長著一雙「超短手」，與凶猛的外型對比起來格外反差。最新研究指出，暴龍的小手，並不是因為手「沒用」才退化，而是演化過程中的「資源分配」結果。因暴龍把所有戰鬥力都集中在頭部，當頭骨愈來愈巨大、咬合力愈來愈強時，前肢自然就被「犧牲」，變得又短又小。牠們也成為真正「靠嘴吃飯」的頂級掠食者。

暴龍手短不是退化？　科學家研究85種恐龍揭關鍵

根據《CNN》報導，暴龍的短手一直是古生物學界最著名的未解之謎，成年暴龍體長可超過40英尺（約12公尺），但手臂卻只有約3英尺（約90公分），甚至不到腿長的3分之1，看起來比例極不協調，也因此成為外界經常調侃的對象。

過去科學家曾提出許多理論，例如暴龍的小手可能用來壓制獵物、協助交配，更有人認為，牠們是在群體進食時，為了避免手被同伴咬傷才逐漸縮小。也有長期流傳的說法認為，這些前肢其實只是「退化器官」，幾乎沒有實際用途。

不過，最新刊登於《Proceedings of the Royal Society B》的研究，可能為這場爭論提供了更完整的答案。研究團隊分析85種恐龍後發現，「小手」其實與「超大頭骨」存在密切關聯。

研究第一作者查理羅傑謝勒（Charlie Roger Scherer）表示，只要是頭骨特別強壯、咬合能力特別高的肉食性恐龍，前肢通常都會相對較小，而且不論體型大小都一樣。

他解釋，演化不可能讓生物「什麼都強」。如果暴龍已經選擇用巨大的頭部與強大咬合力來獵殺大型獵物，那麼身體就不需要再耗費大量能量，去維持長手臂與銳利爪子。簡單來說，演化會把資源集中在最有效率的武器上，而對暴龍來說，那個武器就是牠的頭。

頭愈大、手愈短？　暴龍把戰鬥力全點在嘴巴上？

研究團隊利用化石與過去文獻資料，比較85種恐龍的頭骨與前肢大小，並建立新的頭骨強度評估方式，包括頭骨尺寸、骨頭結構以及咬合力等因素。結果顯示，暴龍的頭骨強度高居第一，其次則是生存在現今阿根廷地區、體型同樣巨大的肉食恐龍「魁紂龍」（Tyrannotitan）。

研究也發現，這種「頭愈大、手愈短」的演化趨勢，不只出現在暴龍家族，而是廣泛存在於其他大型肉食恐龍，包括角鼻龍類、巨龍類、阿貝力龍類以及鯊齒龍類等。這些恐龍生活年代橫跨約1億8,000萬年，從三疊紀一路延續到白堊紀末期。

研究人員認為，這代表短手並不是偶然現象，而是一種反覆出現的演化策略。隨著獵物愈來愈大，這些掠食者開始把「主要武器」集中在頭部與咬合力上，讓手臂的重要性逐漸下降。

雖然暴龍的小手看似「沒用」，但研究人員認為，它們仍然保有某些功能，只是目前還不清楚具體用途。

暴龍像「陸地大白鯊」？　研究揭恐龍演化驚人共通點

英國伯明翰大學古生物學家史蒂芬勞滕施拉格（Stephan Lautenschlager）指出，生物在演化過程中，身體各部位的發育都需要消耗大量能量，因此當某個器官的重要性降低時，演化往往會選擇縮小它，把資源轉移到更重要的部位。

蘇格蘭愛丁堡大學古生物學家史蒂夫布魯薩特（Steve Brusatte）則形容，暴龍其實就像「陸地上的巨大鯊魚」，所有狩獵工作幾乎都靠那顆超大的頭完成。

另一名研究者安德烈羅威（Andre Rowe）也表示，最有趣的地方在於，並非所有掠食性恐龍都選擇同樣的演化路線。有些恐龍保留了功能完整的大型前肢，有些則選擇發展出巨大頭骨與迷你手臂，這代表恐龍演化其實比外界想像得更加多樣且充滿創意。

更多鏡週刊報導
2.5億年前大滅絕是外星人害的？　哈佛教授警告「外星AI」恐引爆全球混亂
6歲男童校外教學撿到生鏽鐵器　一查竟是1300年前寶劍
「摸了小鳥媽媽就不養牠？」觀念大錯！　撿到幼鳥先看2狀況

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0278 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳、魏哲家「世紀飯局」插曲！　警到場開單
快訊／女怪客台鐵區間車「拿鎚子敲破車窗」　
癢到睡不著！孩冒「白色小珍珠」一抓長一排　醫：病毒狂開分店
IG裁員爆紅／Evan自曝66火箭彈兵經歷　半夜站哨遇靈異
高雄分屍魔首開庭　見大嫂頭顱照瞪大眼
王光慈下跪磕頭、被逼到休克？　馬辦晚間發聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暴龍的手為何短又小？最新研究揭真相　牠把戰鬥力「全點在頭上」

首爾老高架橋拆除出大事！2.9公分沉陷後安全檢查　橋體崩塌奪3命

6台灣男女在柬埔寨被捕　狼狽畫面曝！架假網站詐騙兩岸民眾

餐廳吃完才准走！郵輪打包自助餐回房恐挨罰　業者曝原因

美日外長印度密談10分鐘！再度點名「台海和平」　分析中國局勢

2年前退位！86歲丹麥前女王驚傳「跌倒送醫」　1個月內二度住院

快訊／比利時「火車撞校車」至少4死　現場畫面曝光

外媒也關注！台灣無人機出口暴增20倍　搶進「非紅供應鏈」

伊朗宣布擊落「死神」無人機！　最高領袖：中東各國不再庇護美軍

歌舞伎町誘拐案！黑道威脅「賣內臟」繳酒店欠款　逼女子赴柬詐騙

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

輝達定錨、交通推進！北士科「護國大道」 聚焦福國路首排 企業卡位築資產護城河

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

被球迷要求管管中信兄弟　蔡其昌苦笑：不知道要管什麼

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

被黃仁勳抱過的貓咪　一夜之間身價暴漲？！

燒番薯！高溫飆37度 氣象署曝「全台雨降溫」時間點

暴龍的手為何短又小？最新研究揭真相　牠把戰鬥力「全點在頭上」

首爾老高架橋拆除出大事！2.9公分沉陷後安全檢查　橋體崩塌奪3命

6台灣男女在柬埔寨被捕　狼狽畫面曝！架假網站詐騙兩岸民眾

餐廳吃完才准走！郵輪打包自助餐回房恐挨罰　業者曝原因

美日外長印度密談10分鐘！再度點名「台海和平」　分析中國局勢

2年前退位！86歲丹麥前女王驚傳「跌倒送醫」　1個月內二度住院

快訊／比利時「火車撞校車」至少4死　現場畫面曝光

外媒也關注！台灣無人機出口暴增20倍　搶進「非紅供應鏈」

伊朗宣布擊落「死神」無人機！　最高領袖：中東各國不再庇護美軍

歌舞伎町誘拐案！黑道威脅「賣內臟」繳酒店欠款　逼女子赴柬詐騙

快訊／涉殺妻後吞藥送醫　家暴男出院秒移送聲押

盧碧春搭檔葉晉瑋！相差40歲「老少配」 勇奪混雙金牌

黃仁勳、魏哲家「世紀飯局」插曲！座車違停遭檢舉...警到場開單

夏天一出門腋下就濕？4招改善爆汗窘況　止汗劑別等流汗才擦

高雄男持雙刀闖賣場亂竄！再持鐮刀砍傷1人逃　驚悚畫面曝光　

快訊／22歲女怪客台鐵區間車「拿鎚子敲破車窗」　銅鑼站下車逃逸

安芝儇解放比基尼！　「炸出超兇上圍」真實身材全被拍

癢到睡不著！孩冒「白色小珍珠」一抓長一排　醫：病毒狂開分店

張祐嘉一軍生日球迷感動慶生　「NO聽成GO」衝本壘躺大字留名場面

喬治傑生銀織珠寶摩登　柔軟線條完美貼合身形

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

國際熱門新聞

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

韓議員候選人爆紅！楓之谷初心者第一

薔蜜最快明生成　日本預測路徑曝光

再爆9歲被姦逼吸毒！泰豪門傳人揭地獄

架假網站詐騙！　6台灣男女在柬埔寨被捕

即／北韓「往黃海方向」發射多枚飛彈

即／比利時火車撞校車至少4死

快訊／美伊協議最快明宣布　荷莫茲海峽30天內開放

伊朗革命衛隊：擊落美軍「死神」無人機

美高中「大雨畢典」學生全濕照舉行！　兩派熱議：台灣家長恐罵翻

5男警反串「艷麗舞孃」逮毒販！

川普要求中東多國加入《亞伯拉罕協議》

公廁馬桶坐墊有缺口？4大實用功能

總教練「阿部慎之助」施暴長女　巨人球團檢討去留

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

道歉也沒用！成大生吃掉228公園吉祥物「鱷雀鱔」　北市府要開罰了

快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

快訊／重金懸賞50萬尋愛犬！「美琪」找到了

他後院一看找到美琪了！聽到50萬搖頭急喊：不會拿這麼多

台北101商場女大生墜樓亡　明相驗查死因

台中知名牙醫驚傳離世　林子盟證實：親友都在震驚中

76歲尹衍樑辭世　傳奇人生一次看

黃仁勳陪父母吃台菜！一張照讓網噴淚

估有雙颱！　薔蜜「生成機率破90%」可能到強颱

228公園「鱷魚火箭」被吃了　成大釣魚社PO料理照

年輕夫妻離世獨留4月嬰　家屬控：罪魁禍首是詐團

女兒摔車牙噴飛！家長聽勸「秒求一杯鮮奶」送醫　救回4顆牙

外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

上課時間突傳巨響！高雄國小老師墜樓不治

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

更多

最夯影音

更多
重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物
金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

輝達定錨、交通推進！北士科「護國大道」 聚焦福國路首排 企業卡位築資產護城河

輝達定錨、交通推進！北士科「護國大道」 聚焦福國路首排 企業卡位築資產護城河

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面