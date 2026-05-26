快訊／比利時「火車撞校車」至少4死　現場畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

比利時北部小鎮布根豪特（Buggenhout）發生重大交通事故，一輛載有7名學童與2名成人的校車，在平交道遭火車撞上。根據最新消息，恐怕造成至少4人死亡。

▲比利時布根豪特（Buggenhout）一輛校車在平交道遭火車撞上。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

CNN、BBC等外媒報導，該事故發生在當地時間26日上午8時8分。現場畫面顯示，急救人員已經抵達現場，而校車巴士翻倒在鐵軌旁，現場情況慘烈。

比利時交通部長呂克·克魯克（Jean-Luc Crucke）透露，這場悲劇事故造成4人死亡，包括2名青少年、1名校車司機及1名據稱是監護人的成人。

比利時鐵路基礎建設管理公司（Infrabel）發言人向《法新社》表示，該列火車原本將在距離1公里左右的下一站停靠，卻在法蘭德斯（Flanders）一處平交道撞上校車，「衝擊力道極其巨大」，並且死傷慘重。

聯邦警察發言人柏格（An Berger）向《法蘭德斯公共廣播電台》（VRT）證實，事故發生時平交道柵欄已放下，火車乘客並無任何人員受傷。

布根豪特地方政府將此事件定性為「嚴重交通事故」，當局優先聯繫校車乘客家屬，並且仍在釐清案情。