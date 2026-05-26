餐廳吃完才准走！郵輪打包自助餐回房恐挨罰　業者曝原因

▲ 國外旅客抱怨搭郵輪被阻止把自助餐食物帶回房內，否則要收取60歐元清潔費。（示意圖／翻攝自歌詩達郵輪台灣臉書）

圖文／CTWANT

有不少人喜歡搭乘郵輪旅遊，旅程中享受豐富的自助餐是常見的行程之一，有的乘客還會把食物帶回房間，望著大海吃美食。但義大利歌詩達郵輪（Costa Cruises）近日向乘客發出警告，嚴禁將自助餐點帶回客房內食用，違者將被處以60歐元（約新台幣2100元）的清潔費。

根據《紐約郵報》報導，郵輪旅遊介紹網站Crew Center一則文章指出，有旅客搭乘歌詩達郵輪時，想把自助餐點帶回房間食用，卻被工作人員阻止，還說違者要罰款。旅客表示，收到郵輪公司通知，如果把自助餐食物帶回房間，要收取60歐元（約新台幣2100元）的清潔費，要求大家在指定的餐廳區域吃完。

郵輪新規在網上引發熱議，支持業者的網友指出，經常看到有人將吃完的餐盤和杯子隨意丟棄在客房走廊，不僅阻礙通行也極不美觀，認為旅客應該展現基本素養，若堅持將食物帶走就該自行把髒餐具送回餐廳。

然而，反對的聲音也不在少數，部分習慣在房間內品嚐咖啡，或想為伴侶準備床頭早餐的旅客而言，認為這項堪比「罰款」的清潔費很不合理，並質疑既然餐點已包含在旅費中，在哪裡食用根本無傷大雅。另外，有消費者無奈表示，搭乘郵輪費用已收取不算低的金額，實在不該再巧立名目向旅客額外收費。

對此，歌詩達郵輪發言人回應，這項措施目前僅在少數特定航線上作為預防與嚇阻手段，目的是為了鼓勵旅客維持負責任的行為，並重申保障「旅客的安全與健康」是航商的首要任務。

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