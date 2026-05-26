外媒也關注！台灣無人機出口暴增20倍　搶進「非紅供應鏈」

▲台中雷虎科技一架10吋OVERKILL一號攻擊無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《法新社》報導，「受到烏克蘭戰爭影響，台灣無人機出口激增」。隨著全球地緣政治衝突加劇，各國政府紛紛增加國防開支，用於偵查與打擊的低成本無人機需求高漲，而台灣企業也試圖在這個快速成長的國際市場搶攻一席之地。

台製無人機出口激增 主要銷往2地

根據官方貿易數據，台灣無人機出口在今年前4個月高達18萬1159架，較去年同期暴漲近20倍，甚至超越去年全年出口總量。

這些無人機主要輸往捷克，其次則是波蘭。台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」（DSET）認為，絕大多數都是慈善機構採購或資助後捐贈給烏克蘭。

智庫政策分析師李希希（Samara Duerr）指出，台灣國內市場需求不足，因此走向國際以擴大生產規模與經驗，為未來大量生產能力做好準備。

▼台灣無人機出口成長亮眼，行政院召開記者會。（圖／記者陳家祥攝）



非紅供應鏈 價格較高出口仍增

報導指出，台灣是全球AI與半導體晶片製造重鎮，如今也希望將相關經驗用於打造國內無人機產業。台灣自我定位為「非紅供應鏈」，即不含中國材料與零件的亞洲無人機製造中心。

儘管這意味著台製無人機售價可能是中國競品的3倍，但台灣無人機公司的銷售數量依然激增，其一是因為產品在烏俄戰爭中獲得交戰雙方使用，其二是中國近年的出口管制創造了市場缺口。

產業發展4大挑戰

首先，台灣政府目標是2030年前將月產能提升至10萬架，並計畫採購逾20萬架國產無人機。不過，在野黨掌控國會拖延預算，意味著政府訂單速度不如預期。

無人機製造商凌霄航太（AeroSoarX）董事長羅正方說，無人機是保護台灣之盾，但台灣業者必須積極開拓海外市場才能生存，「如果我們沒有當地需求、政府支持或預算，我們如何維持生產線？」正因如此，他才親赴烏克蘭與波蘭推廣自家產品。

第二，儘管台灣經濟部產業發展署署長邱求慧表示，台灣無人機出口「絕大多數」符合非紅供應鏈標準，但多名業界人士向《法新社》坦言，他們懷疑實際上並非如此。

▼雷虎科技一架Papa Delta（C-250 D）戰鬥攻擊無人機。（圖／達志影像／美聯社）

第三，台灣無人機與零件缺乏實戰經驗。捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）直言，「儘管很難質疑台灣的工業實力，但這一切都在於實務應用問題。台灣無人機是否具備作戰能力？」

最後，烏克蘭如今已成全球最先進的無人機製造中心，但一旦衝突結束，該國不僅不再需要台灣，其產品也可能大量湧入市場。

新加坡拉惹勒南國際關係學院軍事專家許瑞麟（Collin Koh）指出，市場雖然成長迅速，但競爭也極為激烈，「台灣將必須找到自己的獨特定位。」

烏克蘭智庫「蛇島研究所」分析師薩夫奇（Artur Savchii）則建議，台灣可從鋰離子電池等微型零組件切入，與中國展開競爭，「這是台灣可以取代中國的地方，而我認為這將是合作的一大領域。」

台灣無人機出口歐洲暴增40倍 關鍵實力「烏克蘭也看中」