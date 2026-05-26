美公廁馬桶坐墊「為何有缺口」？　內行解釋4大實用功能

▲美國公廁馬桶坐墊，大多採用前端U型開口設計。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳美依／綜合報導

美國公共廁所的馬桶坐墊前端，為何總是「缺一塊」？這個讓許多人百思不解的設計，其實背後隱藏著衛生與防盜等4大考量。

社群平台X帳號「aakashgupta」一篇解釋馬桶坐墊形狀的貼文爆紅，累積超過730萬次瀏覽，「封閉式橢圓形馬桶坐墊會形成連續接觸表面，皮膚緊貼著無數陌生人坐過的地方」，細菌傳播風險大幅上升。但U型開口設計直接「消除」最易接觸皮膚的前端區域，每位使用者「共享的接觸面積越小，人們之間的細菌傳播點就越少」。

此外，U型開口大小「能讓一隻手順利通過」，對女性而言，如廁之後清潔私密處，可以避免碰觸坐墊下方的馬桶本體。至於習慣站立如廁的男性，U型開口也能避免尿液蓄積在馬桶坐墊前端，導致下一位使用者碰上受汙染坐墊。

That gap has been legally required in every U.S. public restroom since 1955. It solves four problems simultaneously.



The official name is the "open-front toilet seat." The American Standard National Plumbing Code mandated it seven decades ago. California's state plumbing code… https://t.co/kDztvsCR2E — Aakash Gupta (@aakashgupta) May 24, 2026

最後則是防盜效果，U型開口馬桶坐墊不僅形狀不同，整體長度也更長，因此從外面偷拔，根本無法拿回家安裝。

《紐約郵報》報導，事實上，這項設計早在1955年就已列入《美國國家標準管線法規》（American Standard National Plumbing Code），依法規定公共場所馬桶必須採用前端開口的U型坐墊。

此文一出，網友紛紛熱議。有人打趣說道，「我一直以為是為了提醒男生記得掀起馬桶坐墊。」但不少人坦言依舊無法理解設計目的，「你本來就不會坐在開口上，而是坐在坐墊其他表面上，所以我還是搞不懂。」