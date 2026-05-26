伊朗宣布擊落「死神」無人機！　最高領袖：中東各國不再庇護美軍

▲ 伊朗革命衛隊聲稱擊落一架美軍MQ-9無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍26日對伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）附近發動「自衛性空襲」，摧毀多處飛彈發射陣地，並擊沉2艘在荷莫茲海峽布設水雷的伊朗革命衛隊快艇。伊朗革命衛隊（IRGC）對此警告，伊朗有權對任何違反停火的行為作出回應。

綜合《天空新聞》等外媒，美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）說明，此次打擊旨在「保護部隊免受伊朗軍事威脅」。一名美國高層官員向媒體透露，當時伊朗地對空飛彈已對在阿曼灣與阿拉伯海執行封鎖任務的近20艘美艦構成威脅，其中包含2艘航空母艦及其護衛艦。不過美方消息人士強調，本次打擊「並不代表停火破裂」，且攻擊行動已暫時告一段落。

伊朗革命衛隊證實阿巴斯港當地時間凌晨爆發多起爆炸，稍早更透過官媒聲明宣稱，防空系統成功擊落一架美軍MQ-9「死神」無人機，並迫使另一架無人機及一架戰鬥機撤離。聲明中強硬表示，「革命衛隊警告美軍不得違反停火，且有正當權利採取任何對等回應。」另有伊朗消息人士向《半島電視台》透露，此次攻擊造成數名革命衛隊海軍人員陣亡。

伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）也聲明警告，中東各國「將不再成為美國基地庇護所」，揚言美軍在該地區「不再有安全的立足之地」。官媒《伊通社》（IRNA）則發表評論指出，伊朗已經走出一場不對等的全面戰爭，變得強大且堅韌，但也預告除了戰場以外，談判桌上的激烈角力即將展開。