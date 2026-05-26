2年前退位！86歲丹麥前女王驚傳「跌倒送醫」　1個月內二度住院

▲ 瑪格麗特二世於2024年退位。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

丹麥前女王瑪格麗特二世（Margrethe II）驚傳送醫，王室25日證實，現年86歲的她意外跌倒後緊急送往哥本哈根國立醫院治療，經醫師檢查後發現髖部出現大量血腫，預計住院觀察數日，所幸目前狀況良好。

《每日郵報》報導，這已是瑪格麗特本月第二度住院，不久前才因接受血管成形術住院休養多天，這是一種疏通阻塞或狹窄血管的手術。由於她長年重度吸菸，近年來健康狀況持續引發外界關注。

瑪格麗特曾多次公開表示不會退位，但2023年因一場重大背部手術改變心意，2024年1月正式禪讓王位，成為丹麥近數百年來首位退位的君主，由長子佛瑞德里克十世（Frederik X）繼任成為國王，不過瑪格麗特仍持續活躍於丹麥公共事務。

她上月舉行86歲生日慶祝活動，當現任王后瑪麗（Mary）彎身撫摸她的臘腸犬蒂莉亞（Tilia）時，這位前女王隨即搖頭示意並稱，「我認為現在時機不太合適」，這段畫面當時在網路上廣為流傳，令許多人想起已故英國女王伊麗莎白二世在2016年英國皇家閱兵式期間，在白金漢宮陽台上出言提醒威廉王子「站起來」的經典場面。

王后瑪麗近期也承受喪父之痛，其父唐納森（John Donaldson）日前辭世，瑪麗也發文哀悼，「我的心情沉重，思緒一片灰暗，我親愛的父親已離開了我。」唐納森為蘇格蘭裔應用數學教授，1941年生於蘇格蘭，後移居澳洲塔斯馬尼亞，1972年迎來女兒瑪麗的誕生。