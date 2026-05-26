南韓政府正式公布「核動力潛艦」國造計畫　一號艦預計2035年下水

▲南韓國防部長安圭伯26日出席會議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府正式公開核動力潛艦開發藍圖！南韓國防部長安圭伯26日出席在慶尚南道昌原市鎮海區召開的「第一屆未來國防戰略委員會」，宣布推動名為「張保皐N事業」的國造核潛艦計畫，目標在2030年代中期完成首艘核潛艦下水、2040年前後正式部署海軍。南韓總統李在明則強調，核潛艦象徵「南韓推動自主國防」。

根據《韓聯社》，南韓國防部公布的內容顯示，未來首艘核動力潛艦將使用濃度低於20%的低濃縮鈾（LEU）作為核燃料，並開發可長時間運轉、減少更換燃料次數的反應爐系統。南韓政府強調，未來將在國內自主完成核潛艦設計與建造，結合本土核能技術與世界級造船能力推動開發。

安圭伯表示，南韓政府將以2030年代中期完成「1號艦」下水為目標，並在2030年代後半至2040年以前完成實際戰力部署。他指出，核潛艦具備長時間潛航、高速機動等優勢，相較傳統柴油潛艦更能隱密監視與追蹤北韓（朝鮮）潛艦，對於建構水下「殺傷鍊」（Kill Chain）能力具有關鍵作用。

▲▼南韓政府推動名為「張保皐N事業」的國造核動力潛艦計畫。（圖／VCG）

南韓國防部將此計畫命名為「張保皐N事業」，其中「N」代表「次世代」（Next generation）、「核動力」（Nuclear powered）以及「新技術」（Neo technology），此名稱象徵承襲南韓首艘潛艦「張保皐艦」精神，同時結合核動力與尖端科技打造新世代潛艦。

事實上，南韓軍方自金泳三政府時期便持續推動核潛艦構想，但長年因國際與外交壓力而反覆停擺。此次南韓政府正式公布完整基本計畫，也被視為原本長期列為國家機密的核潛艦事業，首次全面公開化。

為了降低國際社會疑慮，南韓政府也同步提出「三項承諾」，包括不持有、也不開發任何形式的核武器；在美國協助下取得並管理低濃縮鈾；以及與國際原子能總署（IAEA）合作，建立適用於核動力潛艦的安全監督與核查制度。

▲▼南韓總統李在明致力於推動「自主國防」。（圖／VCG）

李在明在會議表示，「以堅固韓美同盟為基礎建造的核動力潛艦，是我們親自守護韓半島（朝鮮半島）和平與安全決心的象徵」，稱核潛艦將有助提升南韓國防產業競爭力。他提到，「收回戰時作戰指揮權是自主國防的核心要素」，未來將持續與美國協商，完成包含移交時程在內的具體藍圖。

李在明強調，「無法自行防衛的國家，很難稱得上真正完整的國家」，面對AI、大數據、無人機與機器人主導的新型態戰場，南韓必須打造結合尖端科技的「智慧強軍」，才能在未來戰爭中維持壓倒性優勢。

據悉，去年10月在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，李在明已在與美國總統川普進行會談時，獲得美方支持南韓建造核動力潛艦，此後歷經約7個月跨部會協調與軍方程序推進，才正式對外公開完整開發計畫。

然而，川普曾執意，要求核潛艦必須由韓華在美國費城所收購的造船廠興建，因此未來南韓政府勢必仍得和美方持續協商。