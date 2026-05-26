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歌舞伎町誘拐案！黑道威脅「賣內臟」繳酒店欠款　逼女子赴柬詐騙

▲▼新宿歌舞伎町。（圖／CFP）

▲新宿歌舞伎町。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本警視廳破獲一起疑似黑幫誘拐案件，一名住吉會（黑道組織）的25歲男性幫派成員在東京歌舞伎町，以海外工作為名誘騙28歲女子並加以拘禁，企圖將人送往柬埔寨詐騙組織，成為從事「打電話」工作的豬仔，警方懷疑背後可能涉及持續性犯罪網絡，正追查是否還有其他受害者。

根據《日本放送協會》，東京警視廳逮捕一名隸屬指定暴力集團住吉會系的25歲男子山尾輝斗。他涉嫌去年6月至7月間，在東京都新宿區歌舞伎町一帶接觸一名28歲女子，並以「要送你去海外」、「去柬埔寨」、「去新加坡賣內臟」等言語威脅與誘導，將女子帶往網咖並控制其行動。

警方指出，嫌犯疑似先以「你有在男公關店（牛郎店）的欠款」等說法施壓，控制對方心理後，再將其帶至網路咖啡廳拘禁，期間由人員監視，疑似長達約一週，使其無法自由行動。

調查顯示，嫌犯目的並非單純拘禁，而是意圖將受害者送往海外，從事俗稱「かけ子」的特殊詐騙工作，也就是替詐騙集團撥打電話行騙。此外，警方也發現，該名男子可能在歌舞伎町周邊對多名人士進行類似搭訕，疑似持續招募人員輸出海外。

目前警方尚未公開嫌犯是否認罪，案件仍在進一步調查中，將釐清是否涉及組織性人口誘拐與跨境詐騙鏈。

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