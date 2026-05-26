強風一吹遮陽傘變凶器！女子遭切斷頸動脈當場身亡　丈夫悲痛目擊

▲女子坐在露天區用餐，竟遭遮陽傘割頸身亡。（翻攝IG@driftwoodgrilllazygator）

圖文／鏡週刊

「絕命終結站」劇情真實上演？美國一對夫妻上週六晚間在薩默頓（Summerton）馬里恩湖畔的知名景觀餐廳「漂流木燒烤（Driftwood Grill）」露天座區享用晚餐，不料現場突然刮起一陣強風，當場將隔壁餐桌的大型遮陽傘連根拔起。這把遮陽傘隨風在空中失控亂飛，正巧狠狠削過這名正在用餐的婦人，導致其頭部與頸部遭受嚴重割裂傷，當場慘死。

第一線人員目睹慘狀 死者身分曝光

根據外媒報導，接到驚恐的報案電話後，克拉倫登郡（Clarendon County）的消防救護人員與執法部門隨即火速趕往現場。然而，當急救人員抵達時，該名婦人因傷及頸部大動脈等要害，已在血泊中失去生命跡象，當場被宣告不治。

當地驗屍官辦公室週一證實，死者為來自修格（Huger）的女性居民黛娜·溫格（Dana Weinger），目睹全程的丈夫更是悲痛欲絕。全案目前已排除人為蓄意可能，正由警方作為單純的罕見天災意外進行後續調查。

悲劇震驚湖畔社區 餐廳緊急停業心理諮商輔導

這起發生在滿座餐廳內的恐怖意外，不僅毀了一個幸福的家庭，也讓現場目擊的數十名饕客與年輕店員集體陷入嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）。涉事餐廳「漂流木燒烤」隨後發表公開聲明，除了對家屬表達深切哀悼，也特別感謝當地的消防單位、心理諮商師與危機處理小組第一時間進駐，為飽受驚嚇的員工和社區居民提供緊急的心靈輔導。

餐廳業者痛心地表示，這場由極端天氣引發的悲劇重創了整個社區，希望外界能持續為所有受創的人祈禱。據了解，當局預計於週三對死者進行正式解剖，以釐清確切死因。



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