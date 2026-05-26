加薩救援船隊15人控遭性侵！　加拿大怒批以色列：行為令人髮指

記者張方瑀／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）近日針對前往加薩的人道救援船隊成員，遭到以色列政府惡劣對待一事表達強烈憤怒。據悉，有成員在被拘留期間遭到施虐，甚至有至少15人通報遭到性侵。卡尼痛批以方的行徑「令人髮指」且絕對無法接受，並要求進行獨立調查。

以色列官員自曝嘲弄影片 引爆怒火

根據《半島電視台》報導，以色列國家安全部長班格維爾（Itamar Ben-Gvir）上週分享了一段影片，畫面中可見船隊的社運人士遭反綁、強迫跪地並遭到無情嘲弄。班格維爾更在毫無證據的情況下，發文稱這些人是受哈瑪斯（Hamas）指使的「恐怖主義支持者」。

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel ???????? pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

該影片曝光後引發全球譁然。卡尼在與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）的通話中，重申對船隊平民（包含加拿大公民）遭此待遇完全無法接受，並要求徹查。同時，卡尼也強調反對以色列在約旦河西岸擴建非法定居點，以及猶太定居者對巴勒斯坦人的暴力行為。

攔截人道救援船 至少15人控遭性侵

自2023年10月以色列對加薩發動戰爭以來，已造成逾7.5萬名巴勒斯坦人喪生，倖存者飽受營養不良與流離失所之苦，卡尼直指當地人道局勢堪稱災難性的。

▲以色列拘留加薩救援船隊成員近430人。（圖／路透）



為對抗暴行並運送物資，名為「全球堅韌船隊」（Global Sumud Flotilla）的組織於4月12日出動70艘船、3000人從地中海前往加薩。

然而，澳洲國際特赦組織指出，以軍無視國際法在國際水域強行登船，拘留了近430人。社運人士控訴在拘留期間受虐，情況與過往船隊成員的遭遇如出一轍，目前更有至少15人通報遭性侵。

國際特赦組織與「貝塞萊姆」（B’Tselem）等團體，均指控以色列實施種族隔離制度來歧視巴勒斯坦人。人權倡議人士也點出以國監獄存在酷刑和不人道環境的各種證據。

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