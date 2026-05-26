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快訊／金正恩又搗亂　北韓「往黃海方向」發射飛彈

▲▼北韓最高領導人金正恩3至4日前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩2026年3月初前往南浦造船廠，登上最新型驅逐艦「崔賢號」視察，指導海上巡弋飛彈試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部今（26）日表示，北韓（朝鮮）於稍早向西海（黃海）的方向發射疑似飛彈的物體。

據悉，北韓曾於4月19日從咸鏡南道新浦市一帶向東海（日本海）發射數枚短程彈道飛彈，北韓官方宣稱飛彈裝載擴散彈頭。一旦南韓軍方確認北韓此次發射的物體是彈道飛彈，將會是北韓時隔37天之後再度發射彈道飛彈，也是今年以來第8次。

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