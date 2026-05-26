美伊協議「對整個中東地區不利」　以色列反對派領袖開砲

▲以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列反對派領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）25日批評，美國與伊朗正在討論的協議，不僅對整個中東地區不利，更無法達成該國任何戰爭目標。他因此砲轟現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）未能爭取到更好的條件。

反對派砲轟 以色列不利又被冷落

《美聯社》報導，拉皮德形容目前浮現的協議細節「令人憂慮」，「這份協議對以色列不利，對整個地區不利，對伊朗人民也不利。」

他雖感謝美國總統川普與以色列共同作戰，但也批評納坦雅胡讓華府在「幾乎未與以色列協調」的情況下展開談判，「以色列政府影響華府決策的能力跌至史上最低點」。

消息人士匿名透露，納坦雅胡多次向川普強調，針對來自任何領域的威脅，以色列始終保持「行動自由」。但川普上週卻表示，「納坦雅胡會照我說的做」。

拉皮德對此強調，「以色列是主權國家，不是附庸國也不是被保護國。」

▼以色列總理納坦雅胡與美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



協議細節曝光 2大議題未知

美國與以色列2月28日發動戰爭時，誓言摧毀伊朗彈道飛彈計畫，結束德黑蘭對該區域代理人的支持，並且終止伊朗發展核武的能力。川普和納坦雅胡還曾說過，希望創造出推翻德黑蘭政府的條件。

但據該區域官員透露，目前談判中的協議條件包括伊朗交出高濃縮鈾庫存，重新開放荷莫茲海峽，換取美國解除海上封鎖並取消制裁等。

至於伊朗核計畫關鍵細節，將在隨後的60天談判期限內另行協商。目前尚不清楚，該協議是否會解決伊朗彈道飛彈及支持代理人的問題。

