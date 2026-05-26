談判中突開轟！　紐時曝原因：伊朗飛彈威脅美軍航母、護衛艦

▲ 美軍先前發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍26日對伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）附近發動「自衛性空襲」，摧毀伊朗飛彈發射陣地並擊沉2艘企圖在荷莫茲海峽布設水雷的革命衛隊快艇。此次行動正值伊朗談判代表抵達卡達參與和談之際，外界憂心恐衝擊美伊協議進展。

根據《紐約時報》，美軍中央司令部發言人霍金斯（Timothy Hawkins）證實，美軍在伊朗南部實施自衛性打擊，目的是保護部隊免於伊朗軍隊威脅，並稱在停火期間仍將持續保持克制。

近20艘美艦受伊朗飛彈威脅 含2艘航母

一名美國高層官員透露，當時伊朗地對空飛彈已威脅在阿曼灣及阿拉伯海執行伊朗港口封鎖任務的近20艘美國海軍艦艇，包括2艘航空母艦及其護衛艦。不過2名消息人士向《福斯新聞》表示，這次打擊並不代表停火破裂。

伊朗革命衛隊（IRGC）確認阿巴斯港當地時間凌晨傳出多起爆炸，當地機場附近也被波及，防空系統已緊急啟動應對。伊朗半官方媒體《法斯通訊社》報導，波斯灣靠近西里克（Sirik）與賈斯克（Jask）海域均有民眾目擊爆炸，伊朗武裝部隊則宣稱擊落一架敵方無人機。

伊朗仍掌控30處飛彈陣地 保有7成庫存

據美國情報機構本月初完成的機密評估，伊朗已重新掌控沿荷莫茲海峽33處飛彈陣地中的30處，且仍保有戰前約70%的機動發射器與飛彈庫存，包括彈道飛彈與巡弋飛彈。儘管美軍已摧毀伊朗大部分傳統海軍力量，革命衛隊仍握有數百艘可布設水雷的小型快艇。

前美國外交官暨五角大廈官員克萊門茨（Adam Clements）分析，此次打擊可能也兼具情報蒐集目的，協助美方掌握伊朗在荷莫茲海峽的海上部署。他認為，美伊正式外交談判仍在進行中，此次攻擊不至於中斷和平進程，「這並不是某些人期待的那種完美解決方案，但目前看來終究比重啟衝突好得多。」