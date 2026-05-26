歐洲「熱穹」炸裂！英法西5月飆破歷史高溫　專家警告：才剛開始

▲英國倫敦5月高溫飆破攝氏34度以上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲近期遭到「熱穹」（heat dome）現象侵襲，來自北非的熱空氣受困於高壓系統之下，導致英國、法國、愛爾蘭等國接連刷新5月高溫紀錄，西班牙部分地區甚至上看38度。面對異常酷暑，法國發布熱浪警報，義大利則限制戶外工作時段。專家警告，氣候變遷正讓極端高溫愈來愈頻繁。

根據《法新社》，英國氣象局（Met Office）表示，位於倫敦西南部的皇家植物園邱園（Kew Gardens）測得攝氏34.8度高溫，不僅刷新英國5月史上最高溫紀錄，還比過去紀錄高出整整2度。氣象局更在社群平台X直言，「即使在英國盛夏，這種高溫都屬異常，更不用說現在才5月。」

倫敦5月平均氣溫通常僅17至18度，如今卻宛如盛夏。已在倫敦生活12年的66歲澳洲裔居民布蘭德–達洛茲（Lindy Brand-Daloze）感嘆，「這就是氣候變遷，對吧？我們大概得習慣這種情況。」

愛爾蘭也出現罕見高溫。愛爾蘭氣象局（Met Eireann）指出，西南部基拉尼（Killarney）與南部克倫麥（Clonmel）測得28.8度高溫，同樣創下5月歷史新高。

法國方面，法國氣象局（Meteo-France）透露，全國多座城市打破「數十項」高溫紀錄，西部地區已發布熱浪警報，且高溫恐一路持續至週末。西部城鎮貝吉拉（Bergerac）測得34.7度高溫，南特（Nantes）與翁熱（Angers）氣溫也逼近35度。

法國氣象單位預測，不列塔尼（Brittany）多地接下來氣溫將落在32至35度，南部部分區域甚至可能飆上36至37度。巴黎23日也首次出現超過30度高溫，達到31.9度。

這波熱浪甚至影響正在舉行的法國網球公開賽。有球迷坦言，中央球場烈日直曬，「待上兩小時就快受不了」。法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）則預計28日召開會議，檢視政府應對熱浪的準備狀況。

西班牙國家氣象局（AEMET）警告，除了位於非洲西北部外海的加納利群島之外，全國都將迎來「對這個時節而言極不尋常的高溫」。西南部27日至29日高溫恐達36至38度，並將出現所謂「熱帶夜晚」現象，也就是夜間氣溫依舊偏高、難以降溫。

面對持續升溫的天氣，義大利拉齊奧大區（Lazio）已率先祭出限制措施，規定民眾不得在中午12時30分至下午4時之間，從事長時間曝曬工作，適用範圍涵蓋農場、工地與物流業，措施將持續至9月15日。