WHO示警伊波拉疫情「會更惡化」！3大挑戰曝　義大利現2疑似病例

▲ 譚德塞預料疫情會先惡化後好轉。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊波拉疫情持續升溫，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日在線上簡報會中警告，剛果民主共和國（DRC）與烏干達這波疫情「在好轉之前，情況只會更加惡化」，並稱此次疫情面臨多項前所未有的挑戰。

ABC報導，根據WHO統計，目前民主剛果累計通報逾900起病例、220餘人死亡，其中已確診101例、死亡10例。烏干達則出現5起境外移入病例及1例死亡。譚德塞表示，「我們面對的是一場極其嚴峻的疫情，問題在於我們能以多快的速度加以遏制，以及在此之前還會失去多少生命。」

3大挑戰：延誤發現、武裝衝突、無核准疫苗

他說明，此次疫情面臨3項挑戰：其一是疫情發現時間延誤，導致防疫工作陷入被動追趕的困境；其二是疫情集中的民主剛果東部省份武裝衝突不斷，數萬人流離失所，且當地民眾對外來機構高度不信任；其三則是造成這波疫情的邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株目前尚無核准疫苗或治療藥物可用。

WHO建議優先推動2款單株抗體及抗病毒藥物obeldesivir進入臨床試驗，作為高風險接觸者暴露病毒風險後的預防措施。譚德塞也強調，「我們了解這個病毒，也知道如何阻止它，過去每一次伊波拉疫情我們都成功遏制，這次也不例外。」

但疫情已在當地引發社會衝突，伊圖里省蒙瓦盧綜合轉介醫院院長洛庫迪（Richard Lokudi）透露，一名知名宗教領袖確診伊波拉身亡後，遺體被送至院內，大批家屬及年輕人聚集院外要求取回遺體，警方與軍方不得不在醫院周邊鳴槍驅散人群。

病毒疑擴歐洲 多國祭旅遊禁令

另據《歐洲新聞網》報導，病毒疑似已擴散至歐洲。義大利倫巴底大區2名剛從烏干達返國的人道救援工作者出現高燒、嘔吐等疑似伊波拉症狀，已緊急送往米蘭薩科醫院隔離檢測，醫師認為瘧疾可能性較高，最終結果仍有待確認。

美國、英國、印度及澳洲等多國已陸續針對伊波拉疫情發布旅遊限制，美國規定曾前往民主剛果、烏干達及南蘇丹的外籍旅客暫時不得入境，本國公民返美後須集中至維吉尼亞州杜勒斯機場接受症狀篩查。