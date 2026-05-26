5男警反串「艷麗舞孃」抓毒販！穿女裝排排站　逮捕照瘋傳





▲5名男警與1名女警喬裝成「女子舞蹈團」，成功逮到毒販。（圖／翻攝臉書สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ลพบุรี）

記者吳美依／綜合報導

泰國華富里府（Lopburi）警察出奇招破案，一批男警喬裝打扮成「艷麗舞孃」，潛入交易現場抓獲毒販，事後還在臉書發布成功逮捕照片，引發網友熱議。

扮「女子舞蹈團」 成功逮毒販

塔鑾（Tha Luang）警察局日前接獲線報得知，毒販梅卡・法維帕（Mekha Fa-wap-wap）計畫趁著當地舞蹈節活動期間從事冰毒交易。

局長班貼（Panthep Panadit）隨即策畫臥底行動，派遣5名男警與1名女警換上艷麗服裝，喬裝成女子舞蹈表演團體混入現場，成功接近目標後，將其當場制伏。

逮捕成果曝光 警方搞笑宣傳

在這場逮捕行動中，警方一共查扣冰毒53顆、透明塑膠夾鏈袋211個、疑似用於聯繫非法博弈的智慧型手機1支。

梅卡被起訴罪名包括未經許可持有並意圖販賣第一級毒品、違法吸食第一級毒品，以及未經許可參與線上網路賭博。全案已由警方移送給檢察官，依法進入後續的司法審理程序。

22日抓捕行動成功後，警局將臥底小組「全副武裝」，站在落網嫌犯身後的合影上傳臉書，並開玩笑寫道，「真不想出去抓人，租衣服太浪費錢了！」