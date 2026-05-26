　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

5男警反串「艷麗舞孃」抓毒販！穿女裝排排站　逮捕照瘋傳

▲▼泰國華富里府（Lopburi）塔鑾（Tha Luang）警方男扮女裝逮毒販。（圖／翻攝臉書สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ลพบุรี）

▲5名男警與1名女警喬裝成「女子舞蹈團」，成功逮到毒販。（圖／翻攝臉書สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ลพบุรี）

記者吳美依／綜合報導

泰國華富里府（Lopburi）警察出奇招破案，一批男警喬裝打扮成「艷麗舞孃」，潛入交易現場抓獲毒販，事後還在臉書發布成功逮捕照片，引發網友熱議。

扮「女子舞蹈團」　成功逮毒販

塔鑾（Tha Luang）警察局日前接獲線報得知，毒販梅卡・法維帕（Mekha Fa-wap-wap）計畫趁著當地舞蹈節活動期間從事冰毒交易。

局長班貼（Panthep Panadit）隨即策畫臥底行動，派遣5名男警與1名女警換上艷麗服裝，喬裝成女子舞蹈表演團體混入現場，成功接近目標後，將其當場制伏。

逮捕成果曝光　警方搞笑宣傳

在這場逮捕行動中，警方一共查扣冰毒53顆、透明塑膠夾鏈袋211個、疑似用於聯繫非法博弈的智慧型手機1支。

梅卡被起訴罪名包括未經許可持有並意圖販賣第一級毒品、違法吸食第一級毒品，以及未經許可參與線上網路賭博。全案已由警方移送給檢察官，依法進入後續的司法審理程序。

22日抓捕行動成功後，警局將臥底小組「全副武裝」，站在落網嫌犯身後的合影上傳臉書，並開玩笑寫道，「真不想出去抓人，租衣服太浪費錢了！」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0278 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳陪父母吃台菜！一張照讓網噴淚：再有錢也是爸媽的兒子
江漢聲看診遭砍　輔大肄業生下場曝光
台股交易熱！又有券商「無法下單」　公司道歉
尹衍樑生前伸援手救陳凱倫兒子　陳銳揭暖舉：他相信我能站起來
愛吃生鮭魚！國小妹拉出「蠕動活絛蟲」　醫驚：恐長達10公尺
累犯！吃掉228公園鱷雀鱔　成大釣魚社「創始社長」：這樣才有

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

欠錢解套？赴烏打仗「最高免除435萬債務」　普丁簽法令拚募兵

快訊／北韓「往黃海方向」發射多枚飛彈！疑出動攻擊型無人機

快訊／首爾高架道路施工中坍塌　至少1死

5男警反串「艷麗舞孃」抓毒販！穿女裝排排站　逮捕照瘋傳

加薩救援船隊15人控遭性侵！　加拿大怒批以色列：行為令人髮指

寮國7人受困山洞5天！　泰國「睡美人洞」搜救團隊急赴救援

南韓海域驚現「不明小艇」！中國男子深夜硬闖領海遭拘捕

薔蜜颱風最快明生成　日本預測路徑「一路朝西北進逼」

美伊協議「對整個中東地區不利」　以色列反對派領袖開砲

談判中突開轟！　紐時曝原因：伊朗飛彈威脅美軍航母、護衛艦

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

被球迷要求管管中信兄弟　蔡其昌苦笑：不知道要管什麼

被黃仁勳抱過的貓咪　一夜之間身價暴漲？！

燒番薯！高溫飆37度 氣象署曝「全台雨降溫」時間點

驚險畫面曝！曳引車載石灰「整台翻過去」　出動雙吊車救援

欠錢解套？赴烏打仗「最高免除435萬債務」　普丁簽法令拚募兵

快訊／北韓「往黃海方向」發射多枚飛彈！疑出動攻擊型無人機

快訊／首爾高架道路施工中坍塌　至少1死

5男警反串「艷麗舞孃」抓毒販！穿女裝排排站　逮捕照瘋傳

加薩救援船隊15人控遭性侵！　加拿大怒批以色列：行為令人髮指

寮國7人受困山洞5天！　泰國「睡美人洞」搜救團隊急赴救援

南韓海域驚現「不明小艇」！中國男子深夜硬闖領海遭拘捕

薔蜜颱風最快明生成　日本預測路徑「一路朝西北進逼」

美伊協議「對整個中東地區不利」　以色列反對派領袖開砲

談判中突開轟！　紐時曝原因：伊朗飛彈威脅美軍航母、護衛艦

快訊／台南再飆39.5度！15縣市高溫警示　北部也熱到「紫爆」

鼓鼓脫了！　「裸肌入浴照」外流羞喊：全身都透明了

才爆書面離婚吳奇隆！劉詩詩被直擊「回老公家」…狗仔幫打臉婚變

泰豪門兄弟性侵案再爆醜聞！「遭親哥逼吸毒」　受害弟怒轟：他是變態

不滿公祭場合遇到　藍營市長暴怒嗆議員「垃圾囡仔」、「讓你落選」

侯友宜實現蘇巧慧鄰長補助政見　蘇辦：感謝新北市府再度從善如流

悲痛尹衍樑辭世　李四川憶起兩人往事：他是社會的活菩薩

不挑膚質、季節的「全能型粉底液」　保濕持妝遮瑕一個都不少

為什麼寶藏劇跌出熱門前5？《努力克服自卑的我們》完整心得 英韓劇名藏隱喻

欠錢解套？赴烏打仗「最高免除435萬債務」　普丁簽法令拚募兵

【99%太狠了】3歲妹巧克力初體驗...直接被媽媽震撼到XD

國際熱門新聞

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

韓議員候選人爆紅！楓之谷初心者第一

再爆9歲被姦逼吸毒！泰豪門傳人揭地獄

快訊／美伊協議最快明宣布　荷莫茲海峽30天內開放

即／北韓「往黃海方向」發射多枚飛彈

美高中「大雨畢典」學生全濕照舉行！　兩派熱議：台灣家長恐罵翻

川普要求中東多國加入《亞伯拉罕協議》

總教練「阿部慎之助」施暴長女　巨人球團檢討去留

48年「手創館」指標性門市　宣布年底停業

伊朗高層急赴卡達密談！傳美伊將談和平協議

紐時曝美軍開轟原因：伊朗飛彈威脅航母

伊朗：通行荷莫茲要收「航行服務費」

薔蜜最快明生成　日本預測路徑曝光

5男警反串「艷麗舞孃」逮毒販！

更多熱門

相關新聞

寮7人困山洞5天　泰「睡美人洞」搜救隊救援

寮7人困山洞5天　泰「睡美人洞」搜救隊救援

寮國中部賽宋奔省發生民眾受困洞穴事件，有7名當地村民為了打獵與淘金進入偏遠洞穴，卻因暴雨引發土石流封死洞口，受困至今已達5天。曾在2018年協助泰國「睡美人洞」足球小將脫困的潛水專家們，目前已緊急趕赴現場加入救援行動。

毒駕送辦溯源破毒窟南警查獲9年徒刑通緝犯及大量毒品

毒駕送辦溯源破毒窟南警查獲9年徒刑通緝犯及大量毒品

性愛直播驚見「泰國疾管署也在看」

性愛直播驚見「泰國疾管署也在看」

毒駕零容忍！曾培雅要求警方加強攔查勿讓毒品成道路未爆彈

毒駕零容忍！曾培雅要求警方加強攔查勿讓毒品成道路未爆彈

芭達雅×曼谷雙城打球度假

芭達雅×曼谷雙城打球度假

關鍵字：

泰國毒品臥底販毒男扮女裝

讀者迴響

熱門新聞

道歉也沒用！成大生吃掉228公園吉祥物「鱷雀鱔」　北市府要開罰了

快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

快訊／重金懸賞50萬尋愛犬！「美琪」找到了

台北101商場女大生墜樓亡　明相驗查死因

他後院一看找到美琪了！聽到50萬搖頭急喊：不會拿這麼多

76歲尹衍樑辭世　傳奇人生一次看

台中知名牙醫驚傳離世　林子盟證實：親友都在震驚中

228公園「鱷魚火箭」被吃了　成大釣魚社PO料理照

估有雙颱！　薔蜜「生成機率破90%」可能到強颱

外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

女兒摔車牙噴飛！家長聽勸「秒求一杯鮮奶」送醫　救回4顆牙

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

男擁「陳美琪」手握50萬自拍：大家不用找了　網揪貓膩

年輕夫妻離世獨留4月嬰　家屬控：罪魁禍首是詐團

尹衍樑過世享壽76歲　潤泰集團574字聲明曝

更多

最夯影音

更多
重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物
金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面