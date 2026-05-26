川普難把美伊協議「包裝成勝利」　CNN揭他兩難困境





▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN分析，美伊潛在協議條款，恐怕連川普都難以包裝成一場勝利。隨著更多細節被公開，川普必須回答2大關鍵問題，該協議是否優於2015年歐巴馬政府版本？是否讓美國在對伊關係上處於更有利地位？這進一步凸顯他面臨的兩難局面，重啟戰爭將帶來嚴重政經後果，但以目前能爭取到的最佳條件達成協議，恐怕同樣問題重重且不得人心。

協議細節浮現 CNN點出隱憂

該媒體直指，「川普無法在政治上勝利」。民調顯示大多數美國人都反對這場戰爭，所以如果他下令對伊朗發動新一波攻擊，將因暴力升級與經濟困境進一步惡化的風險，面臨同樣程度甚至更嚴重的反彈。

根據浮現的協議細節，華府可能解凍伊朗部分資產，並且逐步解除封鎖，說服伊朗重啟荷莫茲海峽。但此舉實際上將證明伊朗在這場戰爭中掌握的影響力，同時交出美國談判籌碼。

伊朗不尋求核武的承諾，將在華府招致高度質疑。考慮到議題複雜度，解決伊朗濃縮鈾庫存等關鍵分歧的60天談判期限，也顯得過於緊湊。而且根據歷史紀錄，伊朗樂於把美國拖入一場持續數月甚至數年，但毫無結果的外交努力之中。

▼伊朗首都德黑蘭一塊大型反美廣告看板。（圖／路透）

另一個必須謹慎的原因是，伊朗高階領袖在戰爭中喪生後，政府體制更不透明，難以確認該國是否真的會接受與美國達成和平協議。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）25日證實，雙方在多項問題上達成「一定程度的共識」，但協議並非近在眼前。他也暗示伊朗將爭取部分掌控海峽，這對美國而言可能成為破局關鍵。

兩黨都砲轟 示弱甚至退回原點

儘管協議框架與川普3月高喊的「無條件投降」相去甚遠，但隨著油價飆漲、施政滿意度下跌、國會共和黨人支持下滑，他正面臨極大壓力，必須盡快找到解決方案。

不過，共和黨鷹派正在施壓川普不要妥協。北卡州參議員提里斯（Thom Tillis）直言，議員們數週前就被告知伊朗防線被毀，美國取得核材料只是時間早晚問題，「現在我們卻在討論接受核材料留在伊朗的情況？這說得通嗎？」

密西西比州參議員、參院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）警告，此刻尋求達成協議將留下「示弱的觀感」。南卡州參議員葛拉漢（Lindsey Graham）則擔憂，允許伊朗控制荷莫茲海峽，將改變該地區的權力態勢。

民主黨同樣猛轟川普，並試圖藉由戰爭議題，在今年11月的期中選舉獲勝。紐澤西州參議員布克（Cory Booker）批評協議未觸及核問題核心，直言「川普正被耍得團團轉」。馬里蘭州參議員范霍倫（Chris Van Hollen）則形容此局面「把我們拉回戰前的原點，甚至更糟」，但美國恐怕別無選擇。