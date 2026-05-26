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日本爆「神秘感冒」喉嚨如刀割！　醫生解答：不是病毒

▲▼日本,口罩。（圖／CFP）

▲日本近期出現「神秘感冒」疫情，大批民眾出現喉嚨劇痛、久咳帶濃痰等症狀。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本近期出現「神秘感冒」疫情，大批民眾出現喉嚨劇痛、久咳帶濃痰等症狀，但自行快篩新冠肺炎或流感卻全呈陰性。這波疫情從九州福岡爆發，目前已一路蔓延至東京等關東地區，部分診所求診人數暴增3成。對此，日本感染症專家出面闢謠，強調這並非新型傳染病，呼籲大眾「不要過度擔心」。

黃金週後診所擠爆　全家集體中招

綜合日媒報導，自黃金週假期結束後，福岡市多間耳鼻喉科與內科診所單日便湧入破百名病患，許多患者痛苦自述喉嚨像被刀割，並伴隨強烈異物感、持續數週的咳嗽和流鼻水，甚至有家庭出現全家集體中招的慘況。

不少網友也在社群平台抱怨，這種感冒極度折磨人，且最詭異的特徵就是「完全沒有發燒」，讓人摸不著頭緒。

非病毒惹禍　醫點名「2大真兇」：吃感冒藥也沒用

針對這波神秘感冒，日本感染症權威、關西醫科大學醫師宮下修行進一步深入解釋，為何醫界研判這並非新型病毒引起。他透露，日前在日本感染症學會的東京會議上，專家們早已針對此現象進行討論，但專科醫師們普遍並沒有太過在意，因為從臨床症狀來看，這完全符合5月份好發的「禾本科植物過敏」，也就是俗稱的花粉症

宮下醫師強調，「要區分是不是病毒感染，最核心的差異在於人體的防禦機制。」當有外來病毒或微生物入侵體內時，免疫系統會立刻與之對抗，因此患者必定會出現發熱現象，「就算是微微發燒，也算是有發熱。」

他舉例，雖然目前日本確實有另一波「人類偏肺病毒」（hMPV）正在流行，但這種病毒感染通常會引發明顯高燒；反觀花粉症，最大的特徵就是絕對不會發燒。

除了過敏之外，另一個非病毒因素則是「輕微氣喘」引發的「咳嗽過敏症候群」

宮下醫師說明，當氣管對外界刺激變得異常敏感時，光是單純吸入空氣就會誘發咳嗽，這類患者通常在白天活動時感覺不深，但只要一到夜晚準備就寢，平躺的姿勢會導致原本就敏感的呼吸道進一步變窄，進而引發半夜狂咳不止的慘況。

這也就是為何許多人吃了各種感冒藥都毫無起色的原因，因為根本「不是病毒在作怪」。

環境因素疊加　赴日旅遊需注意「1週黃金基準」

福岡之所以會成為重災區，醫界評估是入夏前日夜溫差大導致民眾免疫力下降，再加上水田或堤防邊的雜草花粉飄散、境外移入的黃沙與PM2.5持續刺激呼吸道所致。日本國立感染症研究所數據也顯示，目前境內並無大規模新型傳染病流行。

宮下醫師提醒，一般病毒引起的感冒，大約1週左右就會達到高峰並開始緩解；但禾本科過敏或氣喘誘發的咳嗽，往往會拖延長達2週以上。隨著日本即將進入梅雨季，氣壓與濕度變化恐進一步加劇呼吸道不適。

專家呼籲，近期計劃赴日的民眾務必全程配戴口罩、勤洗手。若喉嚨劇痛、連續咳嗽超過兩週，甚至合併發燒或呼吸困難，務必盡快就醫，以免惡化為支氣管炎或肺炎。

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