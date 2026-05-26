寮國7人受困山洞5天！　泰國「睡美人洞」搜救團隊急赴救援

記者張方瑀／綜合報導

寮國中部賽宋奔省有7位當地村民為了打獵與淘金，在20日進入一處偏遠洞穴，卻因暴雨引發土石流封死洞口，受困至今已5天。曾在2018年協助泰國「睡美人洞」足球小將脫困的潛水專家們，目前已緊急趕赴現場加入救援行動。

暴雨引發土石流封死洞口 通道僅60公分高

根據《衛報》報導，這7位村民是在20日進入賽宋奔省的一處偏遠洞穴，尋找野生動物與黃金，不料遭遇大雨引發土石流，導致洞口被完全堵住。由於寮國共產黨政府對媒體管控極為嚴格，目前尚未取得官方的正式回應。

從前往現場支援的泰國志工搜救團隊釋出畫面顯示，通道內一片漆黑且幾乎被泥水淹沒，搜救人員必須在泥水中艱難地攀爬前行，其中一處通往洞穴內部的隧道，高度甚至只有60公分。

▲寮國中部賽宋奔省7位當地村民為了淘金受困偏遠洞穴。（圖／達志影像／美聯社）



倖存者逃出通報 專家堅信：裡面還有空氣

泰國「慈悲法救援隊」（Metta Tham Rescue）行動負責人肯卡德（Kengkard Bongkawong）指出，目前待在洞外的專家正全力將積水抽出，洞內人員則忙著架設繩索以利後續救援。他坦言，救援路線並不複雜，但問題出在空間太過狹窄，岩石也非常尖銳，搜救人員必須側身並傾斜45度角才能勉強鑽過。

雖然目前尚未探測到受困者的生命跡象，但肯卡德對救援抱持希望。他表示，有一名幸運逃出的生還者透露，洞穴深處有高於水位的地方可供躲避，且「洞穴裡還有空氣」，因此他堅信這7人依然活著。

肯卡德本身正是當年參與泰國清萊府「睡美人洞」12名足球小將與教練救援行動的潛水團隊成員之一。

泥沙阻斷最後40公尺 各國專家投入搶救

搜救進度在24日晚間遭遇挑戰，人員在推進至距離疑似受困點僅剩40公尺處時，因持續降雨將大量泥沙沖入寬僅50公分的通道，導致去路被阻斷，搜救隊只能先設法清除泥沙。

Thai Rescue Teams Struggle to Reach Seven Trapped in Flooded Laos Cave as Rain Hampers Mission



A Thai volunteer rescue team provided an update from the second day of a mission to help seven villagers trapped inside a flooded cave in Laos’ Xaisomboun province after heavy rain… pic.twitter.com/FSejEFj407 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 25, 2026

泰國「賽坦薩潘本基金會」（Saithan Saphanboon Foundation）搜救技術員加克里特（Jakkrit Taengtang）在臉書發文表示，要抵達該洞穴群必須先徒步跋涉5公里的崎嶇山路，人員只能在現場紮營過夜。他也直言，「這次行動的難度完全取決於雨勢」，先前就曾因洞內水位不斷上漲而不得不先行撤退。

除了泰國團隊，同樣曾參與「睡美人洞」救援的芬蘭籍潛水員帕西（Mikko Paasi）與泰國籍潛水員諾拉塞德（Norrased Palasing）也已在25日加入寮國的救援行列。

寮國「砂礦開採」熱潮引發生態隱憂

針對這起意外，目前尚無法確認受困者是私下進行小規模淘金，還是受雇於礦業公司。根據美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的研究，包含黃金、鑽石與鉑金等珍貴礦物在內的砂礦開採（Alluvial mining）近年在寮國極為盛行，2023年至2025年間就有近200座這類礦場設立。

不過，出於環保考量，寮國政府在去年已宣布全面停止核發任何新的砂金開採許可。