韓星巴克「坦克日」炎上！新世界會長3度鞠躬道歉：所有責任在我

▲針對韓國星巴克「坦克日」行銷活動，新世界集團會長鄭溶鎮26日上午在首爾市江南區召開記者會鞠躬道歉。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓星巴克在5月18日光州民主化運動紀念日推出「坦克日」保溫鋼杯促銷活動，且宣傳文案還出現「猛敲桌子」等敏感字句，引發外界質疑是在影射嘲諷光州事件與1987年遭警方刑求致死的民主運動人士朴鍾哲，掀起全韓怒火與拒買、剪卡抵制潮。對此，經營韓國星巴克的新世界集團會長鄭溶鎮親自出面道歉。

根據《韓聯社》，鄭溶鎮今（26）日上午在首爾市江南區朝鮮皇宮豪華精選酒店（Josun Palace Hotel）召開記者會，正式向全南韓國民道歉，這也是他自2024年3月接任新世界集團會長後，首度親自面對媒體發表正式道歉聲明。

鄭溶鎮神情凝重地表示，「因為星巴克韓國不恰當的行銷活動，讓許多人感受到深刻傷痛與憤怒，我非常沉重地看待這件事。」他更點名向518光州民主化運動罹難者家屬、朴鍾哲遺族、光州市民及全體國民致歉，直言「無論理由為何，傷害國民感情的責任絕對不輕。我不會做任何辯解，這次事件的所有責任都在我，是我的錯。」

據悉，這起爭議已延燒8天。韓國星巴克本月18日舉辦「坦克日」行銷活動，販售名為「Tank Tumbler」的保溫鋼杯，搭配的促銷文案卻出現「猛敲桌子」等字句。

由於「坦克」容易令人聯想到1980年戒嚴軍鎮壓光州民主化運動，而「猛敲桌子」則被認為影射1987年警方以水刑虐待學生運動人士朴鍾哲刑致死後，對外謊稱「只是桌子敲一下就死了」，因此引發巨大反彈。

▲▼韓國星巴克推銷保溫鋼杯，使用「坦克日5/18」、「猛敲桌子」等敏感字眼。（圖／翻攝自韓網）

事件爆發後，南韓網友湧入社群怒轟，甚至發起拒買、剪卡等抵制行動。韓國星巴克19日雖已發布公開道歉聲明，但仍難以平息輿論怒火，因此鄭溶鎮再度親自出面道歉。

鄭溶鎮在約5分鐘的道歉聲明中，前後3度彎腰鞠躬。他表示，新世界集團將重新檢討內部系統與風險管理機制，「今天的道歉不會是結束，而是開始，未來會透過實際行動重新贏回國民信任。」

他也特別替第一線員工緩頰，表示門市夥伴只是從清晨到深夜努力工作的普通上班族，呼籲外界以更溫暖的眼光看待現場員工。

▲▼ 南韓星巴克推出「518坦克日」優惠活動引爆全國抵制浪潮 。（圖／路透）

另外，新世界集團也公布內部調查結果，稱目前尚未發現該活動是「故意策畫」的明確證據。集團高層人士表示，此次活動共有5名員工參與企劃，其中2人提交手機配合調查，另外3人則以隱私為由拒絕提供，因此公司調查存在法律與程序限制。

調查指出，活動從企劃、主管審核到代表理事批准的過程中，竟無人對「坦克日」與「猛敲桌子」等敏感詞提出異議，甚至還出現未開附件就直接核准的情況。新世界坦言，這次事件暴露出星巴克韓國內部對歷史與社會敏感度不足，風險控管系統也存在重大缺陷。

至於外界質疑「503毫升」容量暗示南韓前總統朴槿惠入獄時的囚犯編號等陰謀論，新世界則否認相關說法，稱「Tank Tumbler」名稱源自海外製造商的水箱設計概念，而503毫升其實只是17盎司換算容量，且同款商品早已在澳洲、泰國等地販售。