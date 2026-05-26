伊朗正式宣布：對通行荷莫茲船隻收取「航行服務費」

▲荷莫茲海峽中的船隻。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗外交部25日正式宣布，將對通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻收取費用，但強調這是「航行服務費」，並非外界所稱的「過路費」。

伊朗正式宣布收費 不是過路費

《法新社》報導，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）在例行記者會上說道，該國所提供的服務，包括航行服務與荷莫茲海峽、波斯灣及阿曼海的環境保護措施，「需要收取一定費用。」

他補充提到，伊朗「無意收取通行費」。

伊朗自稱控制海域 波灣5國籲勿配合



事實上，伊朗最新設立的「波斯灣海峽管理局」（PGSA）20日才公布地圖，宣示該國在荷莫茲海峽的「控制海事區域」。這片管控海域範圍東起伊朗庫巴拉克角（Kuh Mobarak）與阿聯富查伊拉（Fujairah）南部連線，西至伊朗格什姆島（Qeshm Island）末端與阿聯烏姆蓋萬（Umm al-Qaiwain）連線。

PGSA在貼文中表示，任何經過管控海域通過海峽的船隻，都必須事先向PGSA完成協調並取得授權。

對此，巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯及阿聯5國聯名致函國際海事組織（IMO），警告商船與貨船切勿與伊朗PGSA接觸，也不要透過德黑蘭指定航道通行。

荷莫茲海峽是全球能源動脈，承載全球約1/5石油與天然氣貿易量。自衝突爆發初期，伊朗就封鎖這條關鍵水道，美國則於4月中旬封鎖伊朗作為反制。隨著全球能源市場動盪，各國經濟前景與預測數字也顯著惡化，引發經濟衰退的擔憂。