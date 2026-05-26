突颳強風！天外飛來大陽傘「重擊頭頸」　美婦當場被砸死

▲意外發生在南卡州湖畔餐廳「Driftwood Grill (Home of the Lazy Gator)」。（圖／翻攝IG@driftwoodgrilllazygator，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國南卡州薩默頓（Summerton）馬里昂湖（Lake Marion）發生悲劇意外，一名56歲女子與丈夫在湖畔餐廳用餐時，突遭強風颳來的大陽傘重擊頭頸部，當場不治身亡。

湖畔颳強風 她用餐遭砸亡

ABC等美媒報導，這起事故發生在23日晚間7時40分左右。

根據克拉倫登郡（Clarendon County）驗屍官辦公室說明，死者黛娜（Dana Weinger）與丈夫正在一間餐廳的露台區享用晚餐，突然颳起一陣強風，將其中一張桌上的大陽傘吹起，直接擊中她的頭頸部位。

急救人員抵達現場時，黛娜已失去意識，而且頭頸部均有撕裂傷，當場宣告不治。

目前全案仍在調查中，初步定調為意外事件，死者遺體預計27日在南卡羅萊納醫學大學（MUSC）進行解剖，正式結果稍後才會公布。

意外震驚當地 餐廳發聲明

餐廳「Driftwood Grill (Home of the Lazy Gator)」在社群媒體發布聲明，說明事件肇因於「馬里昂湖突發的惡劣天氣」，「此事已影響包括員工、顧客、第一線救援人員、家屬及社區成員在內的許多人，我們對家屬及所有受影響者致上最深切的哀悼，懇請各界給予當事家庭祈禱、關懷與隱私。」

餐廳也於25日舉辦一場關懷支持聚會，邀請相關當局、隨行牧師及其他人士共同出席，為所有在這場悲劇中受到衝擊的當事人提供心理支持。