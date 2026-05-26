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川普「13個月3度赴醫」惹疑　醫揪2異狀：白宮不老實

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普預計26日前往華特里德國家軍事醫療中心進行醫療與牙科看診。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普預計於26日前往醫療中心進行治療與牙科看診。然而，這已經是他13個月內第3度安排就診，加上他即將邁入80歲高齡，讓外界對這位三軍統帥的健康狀況再度燃起強烈質疑。雖然白宮一再對外拍胸脯保證川普「健康狀況極佳」，多位獨立醫師，對此說法並不買單，更揪出多項難以解釋的疑點。

13個月內3度進出軍醫院　白宮擠牙膏式說明遭轟

根據《華盛頓郵報》報導，身為美國史上就職時最年長的總統，川普（Donald Trump）的健康狀況一直是他政治形象的核心。

川普曾於2025年4月前往華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）進行年度體檢，接著又在同年10月再度回診。當時官方堅稱那次只是「表定的後續追蹤」，卻對外界關於診斷的連番追問百般迴避。

直到看診將近3個月後，川普與白宮才出面澄清，坦承總統當時其實接受了電腦斷層掃描。主治醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）指出，該影像檢查是預防性質，為的是「徹底排除任何心血管問題」。

曾長期擔任前副總統錢尼（Dick Cheney）的心臟科主治醫師雷納（Jonathan Reiner）對此直言不諱地批評，「這個白宮似乎就是不想承認總統有任何身體上的小毛病，但老年人本來就會出現健康問題，而總統都已經快80歲了。白宮感覺就是缺乏坦誠。」

雙腿明顯水腫　名醫揪破綻：恐是心衰竭

除了資訊不透明，雷納更把焦點放在川普身上出現的具體病徵，特別是他在去年夏天就已明顯出現的雙腿水腫。白宮曾在去年7月罕見地承認總統有健康問題，表示川普患有與年齡相關的輕微慢性病「慢性靜脈功能不全」。

▲▼美國總統川普腳踝水腫。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普腳踝水腫。（圖／達志影像／美聯社）

但雷納敏銳地揪出其中的破綻，他指出，在川普2025年4月的醫療報告中，對這個狀況竟然隻字未提。雷納質疑，如果當時就已經有這個毛病，不禁讓人懷疑醫師到底是沒檢查出來，還是刻意隱瞞了診斷結果？相反地，如果川普是在4月體檢後的短短幾週內才突然出現雙腿水腫，那情況可能更糟。

雷納警告，「那可能代表他患有『急性水腫』，而這通常需要進行深入的醫療評估，以確保沒有罹患像是鬱血性心衰竭這類的嚴重疾病。」令人擔憂的是，總統在10月份的醫療報告對這個狀況依然保持沉默。

雙手詭異瘀青頻傳　白宮辯詞遭狠打臉

不僅是雙腿水腫，川普雙手反覆出現的瘀青也成了外界關注的焦點。白宮對此的解釋是，這並非嚴重醫療狀況的徵兆，而是因為總統每天服用阿斯匹靈，再加上頻繁與人握手所導致。

▲▼ 川普在達沃斯世界經濟論壇上觀察自己左手上的瘀青。（圖／路透）

▲ 川普在達沃斯世界經濟論壇上觀察自己左手上的瘀青。（圖／路透）

對於這種官方說法，雷納直呼根本不可信，「如果你因為吃太多阿斯匹靈而導致瘀青，一般人的正常反應肯定是減少劑量。所以這個解釋對我來說實在說不通，」他進一步點出盲點，「而且我們時不時也在他的『左手』看到類似的瘀青，我可不覺得他會用左手跟人家頻繁握手。」

神隱頻傳爆假訊息　醫師直呼期待值極低

每當川普突然神隱，引發健康謠言時，白宮便會猛烈反擊。例如4月初網傳川普急送華特里德，白宮便駁斥稱其在隔離監控伊朗搜救，甚至設立「恥辱牆」公審散布消息的記者。但專家傑米森（Kathleen Hall Jamieson）直言，川普雖是假訊息受害者，但無故神隱絕對值得外界去探究原因。

曾任多位前總統主治醫師的庫爾曼（Jeffrey Kuhlman）也表達強烈不信任。他無奈表示，經歷政府與白宮醫師長達十年來對總統健康評估的「自欺欺人、欺騙、否認或拖延」後，他對白宮的期望值已非常低，只求公開透明。

認知狀況引憂 民眾信任度大幅下滑

川普雖常拿自己在「蒙特婁認知評估」的成績炫耀，甚至喊話要對手也來測智力，但醫療分析師古普塔（Vin Gupta）強調，更重要的問題不在於總統是否正常老化，而是他是否還保有擔任總統所需的持續執行能力、認知耐力以及應變決策能力。他認為川普在公開場合已表現出能力衰退的跡象。

這樣的擔憂也直接反映在民意上。根據最新民調顯示，只有40%的美國人認為川普的思緒敏銳度足以勝任總統，低於去年9月的47%；而在身體健康方面，也僅剩44%的美國人認為他足以應付這份高壓工作，同樣低於去年9月的54%。

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