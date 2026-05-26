　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

漢他毒郵輪再添1例！乘客隔離中確診　專家示警：仍在潛伏期

▲▼荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。（圖／路透）

▲荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」（Hondius）再添確診病例！西班牙衛生部25日證實，一名從該郵輪撤離、目前在馬德里接受隔離的西班牙公民，其病毒檢測結果呈陽性，這也是洪迪斯號上第2名確診的西班牙籍乘客，目前累積12人確診、3人死亡。

匡列隔離中發病　急送高防護病房

根據CNN報導，這名病患是當時在洪迪斯號上的14名西班牙人之一。自5月10日起，這批乘客就一直在馬德里的戈麥斯烏利亞中央國防醫院（Gómez Ulla Central Defense Hospital）進行隔離。當局指出，自郵輪上最初發現疫情並啟動疫調監測後，該名病患正是透過此機制被匡列的密切接觸者。

在確診之後，該名病患已被緊急轉移至院內的高防護隔離病房（UATAN），接下來將在那裡接受專門的醫療監護。

隨著第2例確診消息傳出，西班牙衛生部也緊急出面安撫大眾，強調這個病例是在既有的隔離與管控系統內被發現，因此不會改變一般民眾的風險等級，目前正在進行的防疫措施也不會有所變動。

曾奪3命　多國急追蹤下船旅客

洪迪斯號今年4月駛離阿根廷後，有3名乘客不幸染疫喪生，隨後多國衛生當局便一直與時間賽跑，努力追蹤並防堵這波漢他病毒疫情。

回顧該郵輪的撤離路線，4月底時有數十名乘客在偏遠的南大西洋島嶼聖赫勒拿島（Saint Helena）下船；其餘乘客則在5月份於西班牙加那利群島（Canary Islands）登岸，隨後搭機返回各自母國；之後還有其他船員在荷蘭陸續下船。

潛伏期長達6週　WHO警告：恐發生人傳人

傳染病專家上週接受CNN訪問時指出，5月初還在船上的乘客，目前正處於最容易出現症狀的高風險期。

多倫多大學（University of Toronto）教授兼傳染病專家波戈奇（Isaac Bogoch）當時就直言，「如果在接下來的一週內有其他人檢測出陽性，大家也不會感到意外。」

波戈奇醫師的研究指出，該病毒的平均潛伏期大約是3週，但症狀最長可能要花6週才會顯現。這也是為什麼多數國家都會要求，自乘客下船那天算起，至少要進行42天的健康監測。

世界衛生組織（WHO）表示，漢他病毒通常與齧齒動物（如老鼠）有關，但在這艘郵輪上，可能發生了「人傳人」的情況。這是一種罕見疾病，發病時的感覺類似流感，會引起疲倦、發燒、發冷和身體痠痛。

隨著時間推移，病毒可能會損害心臟、肺部或腎臟，病患可能會出現嚴重的呼吸急促、器官衰竭，甚至死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0278 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尹衍樑辭世　北榮院長難過大哭：他是我一生最敬重的人
台中知名牙醫猝逝　好友、病患震驚
尹衍樑過世　生前遺願「不設靈堂、不公祭」
快訊／懸賞50萬「陳美琪」找到了
馬以南私訊金溥聰：停止傷害馬英九　比起司法審訊不如宣告他有病
快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為颱風「薔蜜」　最新路徑曝
烏來2死　家屬見屍崩潰痛哭
曾是綠島大地主！　建築狂人尹衍樑「76年人生劃下句點」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「13個月3度赴醫」惹疑　醫揪2異狀：白宮不老實

伊朗正式宣布：對通行荷莫茲船隻收取「航行服務費」

美伊談判放緩？　盧比歐：川普願意給談判時間

漢他毒郵輪再添1例！乘客隔離中確診　專家示警：仍在潛伏期

川普封殺WHO！美防疫官員「只准旁聽」　伊波拉、漢他恐釀破口

伊朗最高領袖神隱！　美情報：躲地下碉堡「靠信使傳話」拖慢和談

伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

警告外國人速離基輔！　俄羅斯揚言「轟炸決策中心」

開戰斷網近90天　伊朗總統下令重新開放國際網路

快訊／美軍「自衛」空襲！　炸毀伊朗飛彈陣地、水雷艇

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

被球迷要求管管中信兄弟　蔡其昌苦笑：不知道要管什麼

燒番薯！高溫飆37度 氣象署曝「全台雨降溫」時間點

被黃仁勳抱過的貓咪　一夜之間身價暴漲？！

驚險畫面曝！曳引車載石灰「整台翻過去」　出動雙吊車救援

川普「13個月3度赴醫」惹疑　醫揪2異狀：白宮不老實

伊朗正式宣布：對通行荷莫茲船隻收取「航行服務費」

美伊談判放緩？　盧比歐：川普願意給談判時間

漢他毒郵輪再添1例！乘客隔離中確診　專家示警：仍在潛伏期

川普封殺WHO！美防疫官員「只准旁聽」　伊波拉、漢他恐釀破口

伊朗最高領袖神隱！　美情報：躲地下碉堡「靠信使傳話」拖慢和談

伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

警告外國人速離基輔！　俄羅斯揚言「轟炸決策中心」

開戰斷網近90天　伊朗總統下令重新開放國際網路

快訊／美軍「自衛」空襲！　炸毀伊朗飛彈陣地、水雷艇

尹衍樑辭世　北榮院長難過大哭：他是我一生最敬重的人

從全台醫美事件看醫療監控、隱私保障與法規界線的再思考

涉詐7次關不怕　彰化男再入詐團犯2案「為賺1千元」下場慘

入主PCB材料廠卻買金融系統　天逸財金前老董涉掏空逾9千萬被約談

不靠監視器也能鎖定你　德國研究：普通Wi-Fi恐能直接辨識人類身分

台南麻豆警強力掃蕩毒駕酒駕　5月已逮30件酒駕、1件毒駕

國人敲碗0到18歲成長津貼細節　卓榮泰：本周將有具體推動內容

第四屆永慶誠實徵文比賽新北市近3000件誠實作品　六大賽區最多

SHINee迎18周年！官方賀圖爆「AI生成未校對」　整排錯字超明顯

婦人騎單車闖萬華火車站月台　警調監視器追人...最高罰7500元

EXID睽違7年來台開唱！　經典骨盆舞一次看個夠

國際熱門新聞

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

再爆9歲被姦逼吸毒！泰豪門傳人揭地獄

韓議員候選人爆紅！楓之谷初心者第一

快訊／美伊協議最快明宣布　荷莫茲海峽30天內開放

美高中「大雨畢典」學生全濕照舉行！　兩派熱議：台灣家長恐罵翻

川普要求中東多國加入《亞伯拉罕協議》

總教練「阿部慎之助」施暴長女　巨人球團檢討去留

伊朗高層急赴卡達密談！傳美伊將談和平協議

48年「手創館」指標性門市　宣布年底停業

美伊談判更難了？　川普突要求波斯灣國家與以色列關係正常化

伊朗革命衛隊：荷莫茲海峽港市突發3起不明爆炸

警告外國人速離基輔　俄揚言轟炸決策中心

川普封殺WHO　美防疫官員「只准旁聽」

伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

更多熱門

相關新聞

川普封殺WHO　美防疫官員「只准旁聽」

川普封殺WHO　美防疫官員「只准旁聽」

美國川普（Donald Trump）政府全面退出全球衛生論壇的後續效應持續擴大。根據CNN獨家消息，負責對抗傳染病的美國關鍵公衛高層，目前已被全面禁止與世界衛生組織（WHO）進行直接聯繫。隨著漢他病毒（hantavirus）與伊波拉（Ebola）疫情持續升溫，現任與前任衛生官員擔憂，這項禁令恐嚴重阻礙美國與全球的快速合作，甚至釀成防疫破口。

2歲女童被忘在車上數小時　活活熱死

2歲女童被忘在車上數小時　活活熱死

基隆全面啟動防鼠專案　謝國樑：強化港區防疫堵漢他病毒

基隆全面啟動防鼠專案　謝國樑：強化港區防疫堵漢他病毒

2026世足H組　西班牙奪冠大熱門！

2026世足H組　西班牙奪冠大熱門！

4大傳染病盛行！林氏璧喊「別擔心」

4大傳染病盛行！林氏璧喊「別擔心」

關鍵字：

漢他病毒郵輪西班牙

讀者迴響

熱門新聞

台北101商場女大生墜樓亡　明相驗查死因

快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

228公園「鱷魚火箭」被吃了　成大釣魚社PO料理照

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

76歲尹衍樑辭世　傳奇人生一次看

孫淑媚開球美翻「網刷一排狂問醫生名」

女兒摔車牙噴飛！家長聽勸「秒求一杯鮮奶」送醫　救回4顆牙

估有雙颱！　薔蜜「生成機率破90%」可能到強颱

男擁「陳美琪」手握50萬自拍：大家不用找了　網揪貓膩

機車族注意！依規定待轉忽略「一細節」秒噴1800

尹衍樑過世享壽76歲　潤泰集團574字聲明曝

上課時間突傳巨響！高雄國小老師墜樓不治

高鐵誤點哭了！夫妻出國拍婚紗「上不了飛機」 2萬機票變5萬

冷氣半年沒用直接開機！32歲男竟「左肺感染」險死

更多

最夯影音

更多
重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物
金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面