漢他毒郵輪再添1例！乘客隔離中確診　專家示警：仍在潛伏期

▲荷蘭籍郵輪「洪迪斯號」（MV Hondius）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

爆發漢他病毒（Hantavirus）疫情的豪華郵輪「洪迪斯號」（Hondius）再添確診病例！西班牙衛生部25日證實，一名從該郵輪撤離、目前在馬德里接受隔離的西班牙公民，其病毒檢測結果呈陽性，這也是洪迪斯號上第2名確診的西班牙籍乘客，目前累積12人確診、3人死亡。

匡列隔離中發病 急送高防護病房

根據CNN報導，這名病患是當時在洪迪斯號上的14名西班牙人之一。自5月10日起，這批乘客就一直在馬德里的戈麥斯烏利亞中央國防醫院（Gómez Ulla Central Defense Hospital）進行隔離。當局指出，自郵輪上最初發現疫情並啟動疫調監測後，該名病患正是透過此機制被匡列的密切接觸者。

在確診之後，該名病患已被緊急轉移至院內的高防護隔離病房（UATAN），接下來將在那裡接受專門的醫療監護。

隨著第2例確診消息傳出，西班牙衛生部也緊急出面安撫大眾，強調這個病例是在既有的隔離與管控系統內被發現，因此不會改變一般民眾的風險等級，目前正在進行的防疫措施也不會有所變動。

曾奪3命 多國急追蹤下船旅客

洪迪斯號今年4月駛離阿根廷後，有3名乘客不幸染疫喪生，隨後多國衛生當局便一直與時間賽跑，努力追蹤並防堵這波漢他病毒疫情。

回顧該郵輪的撤離路線，4月底時有數十名乘客在偏遠的南大西洋島嶼聖赫勒拿島（Saint Helena）下船；其餘乘客則在5月份於西班牙加那利群島（Canary Islands）登岸，隨後搭機返回各自母國；之後還有其他船員在荷蘭陸續下船。

潛伏期長達6週 WHO警告：恐發生人傳人

傳染病專家上週接受CNN訪問時指出，5月初還在船上的乘客，目前正處於最容易出現症狀的高風險期。

多倫多大學（University of Toronto）教授兼傳染病專家波戈奇（Isaac Bogoch）當時就直言，「如果在接下來的一週內有其他人檢測出陽性，大家也不會感到意外。」

波戈奇醫師的研究指出，該病毒的平均潛伏期大約是3週，但症狀最長可能要花6週才會顯現。這也是為什麼多數國家都會要求，自乘客下船那天算起，至少要進行42天的健康監測。

世界衛生組織（WHO）表示，漢他病毒通常與齧齒動物（如老鼠）有關，但在這艘郵輪上，可能發生了「人傳人」的情況。這是一種罕見疾病，發病時的感覺類似流感，會引起疲倦、發燒、發冷和身體痠痛。

隨著時間推移，病毒可能會損害心臟、肺部或腎臟，病患可能會出現嚴重的呼吸急促、器官衰竭，甚至死亡。