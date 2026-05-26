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川普封殺WHO！美防疫官員「只准旁聽」　伊波拉、漢他恐釀破口

▲▼目前WHO已將剛果民主共和國（民主剛果）的伊波拉風險升級為「極高」。（圖／路透）

▲目前WHO已將剛果民主共和國的伊波拉風險升級為極高。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國川普（Donald Trump）政府全面退出全球衛生論壇的後續效應持續擴大。根據CNN獨家消息，負責對抗傳染病的美國關鍵公衛高層，目前已被全面禁止與世界衛生組織（WHO）進行直接聯繫。隨著漢他病毒（hantavirus）與伊波拉（Ebola）疫情持續升溫，現任與前任衛生官員擔憂，這項禁令恐嚴重阻礙美國與全球的快速合作，甚至釀成防疫破口。

僅能以「旁聽」身分參與世衛會議

CNN報導指出，過去數十年來，美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）一直在首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）的領導下，負責開發對抗愛滋病與新冠肺炎等重大公衛危機的治療方法。然而，川普政府卻下達指令，禁止NIAID人員與WHO進行聯繫。

這項禁令在漢他病毒爆發、部分美國民眾面臨感染風險時就已悄悄實施，直到近期以剛果民主共和國為中心的伊波拉疫情迅速惡化，限制才微微放寬。

根據一封5月18日的內部電子郵件，NIAID官員現在僅能以「不超過3人」的小組形式，並且只能以「旁聽」身分參與WHO的線上會議。所有會議的後續事宜，都必須交由上級單位衛生及公共服務部（HHS）全權處理。

對此，多名現任與前任衛生官員直言，這種做法在美國應對新興公衛危機的歷史上根本是「前所未聞」。

▲▼佛奇。（圖／路透）

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

衛生高層大唱空城計　「陰莖植入物專家」赴疫情前線

美國今年1月在川普的指示下正式退出WHO，與此同時，美國國內的衛生機構卻面臨史無前例的領導真空。目前包含傳染病機構主任、醫務總監（Surgeon general）、食品藥物管理局（FDA）局長、衛生副部長與疾病管制與預防中心（CDC）主任等高層職位全都懸缺。

最誇張的例子發生在一艘爆發漢他病毒的郵輪乘客抵達內布拉斯加州時，被派往奧馬哈（Omaha）前線醫院監測病患的，竟是衛生助理部長克里斯汀（Brian Christine）。

消息人士透露，克里斯汀其實是一名「陰莖植入物專家」，過去還常發表極右翼言論，根本不負責漢他病毒應對，只是因為「找不到更資深的衛生官員」，才被推上前線當公眾代言人。

前CDC官員傑尼根（Dan Jernigan）無奈表示，「我在CDC待了31年，從沒見過這種情況。」

伊波拉風險升至極高

目前WHO已將剛果民主共和國的伊波拉風險升級為「極高」。儘管美國尚未出現伊波拉病例，但針對去過疫區的入境航班旅客，已要求必須降落在華盛頓的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）、休士頓的喬治·布希洲際機場（George Bush Intercontinental）或亞特蘭大的哈茨菲爾德-傑克遜國際機場（Hartsfield-Jackson International）進行篩檢。

此外，已有一名美國籍醫師在非洲染病，目前正於德國隔離治療中。至於漢他病毒，目前則有18名郵輪乘客正在內布拉斯加州隔離，數十名接觸者也持續接受監控中。

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