　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

伊朗最高領袖神隱！　美情報：躲地下碉堡「靠信使傳話」拖慢和談

▲▼伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲自開戰前至今，穆吉塔巴從未在公開場合露面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國情報指出，伊朗最高領袖目前正藏身於未公開的秘密地點，幾乎與外界斷絕聯繫。知情的美方官員透露，伊朗政府內部目前面臨嚴重的溝通障礙，只能仰賴如迷宮般複雜的信使網路傳遞訊息，而這正是美國與伊朗之間潛在協議及過去協議進展緩慢的最主要原因。

躲避美以聯軍空襲　伊朗高層「斷絕聯繫」躲碉堡

根據CNN報導，美方官員指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）先前在美國與以色列發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中受傷。

為了避免步上父親哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭空襲身亡的後塵，穆吉塔巴正採取極端的保護措施，自開戰前至今，穆吉塔巴從未在公開場合露面，外界也未曾聽聞他的消息。

官員透露，靠著從伊朗政府內部取得的美以情報，讓美以兩國得以在戰爭期間成功鎖定並殲滅大量伊朗高層。消息人士指出，事到如今，多數的伊朗領導人根本不見天日，一連好幾個禮拜都躲在戒備森嚴的地下碉堡中，除非絕對必要，否則絕不跟彼此交談。

溝通猶如「情境喜劇」 官員崩潰靠信使傳話

這樣的情況也導致獲准與川普政府交涉的伊朗官員，在自家政府體系內部溝通時吃盡苦頭。一名美方官員形容，「看著他們苦惱該如何跟彼此對話，簡直就像在看情境喜劇一樣，他們已經完全崩潰了。」

出於最謹慎的安全考量，就連伊朗政府最高層級的官員，都不知道穆吉塔巴的確切位置，也完全無法直接聯繫到他。所有的訊息都必須透過一個專門為了掩護最高領袖行蹤而建立的「信使網路」來代為傳遞。

訊息嚴重延遲 成和談卡關主因

這種極度繁瑣的通訊方式，直接衝擊了談判進度。兩名官員指出，當美國送出提案細節後，往往因為難以聯絡上最高領袖，導致美國必須經過漫長的等待才能收到回覆

官員表示，「這就是為什麼外界會聽到『最高領袖已同意框架』或『我們還在等最後協議重點的回音』。他收到的每一手資訊都是過時的，而且他的回覆也有著極大的延遲。」

目前，穆吉塔巴僅對下屬交代了粗略的大方向，指示他們哪些議題可以拿來談判，又有哪些議題是連碰都不准碰的。一名政府高層於24日表示，最高領袖已經同意了目前協議草案的大方向；而美國總統川普（Donald Trump）也指出，預計這幾天就會有最終結果。

針對最高領袖的下落與伊朗的通訊方式等相關情報，白宮發言人則拒絕發表任何評論。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0278 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尹衍樑辭世　北榮院長難過大哭：他是我一生最敬重的人
台中知名牙醫猝逝　好友、病患震驚
尹衍樑過世　生前遺願「不設靈堂、不公祭」
快訊／懸賞50萬「陳美琪」找到了
馬以南私訊金溥聰：停止傷害馬英九　比起司法審訊不如宣告他有病
快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為颱風「薔蜜」　最新路徑曝
烏來2死　家屬見屍崩潰痛哭
曾是綠島大地主！　建築狂人尹衍樑「76年人生劃下句點」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「13個月3度赴醫」惹疑　醫揪2異狀：白宮不老實

伊朗正式宣布：對通行荷莫茲船隻收取「航行服務費」

美伊談判放緩？　盧比歐：川普願意給談判時間

漢他毒郵輪再添1例！乘客隔離中確診　專家示警：仍在潛伏期

川普封殺WHO！美防疫官員「只准旁聽」　伊波拉、漢他恐釀破口

伊朗最高領袖神隱！　美情報：躲地下碉堡「靠信使傳話」拖慢和談

伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

警告外國人速離基輔！　俄羅斯揚言「轟炸決策中心」

開戰斷網近90天　伊朗總統下令重新開放國際網路

快訊／美軍「自衛」空襲！　炸毀伊朗飛彈陣地、水雷艇

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

馬英九親致電證實家人聲請輔助宣告　戴遐齡哽咽：當時他眼眶紅了

被球迷要求管管中信兄弟　蔡其昌苦笑：不知道要管什麼

燒番薯！高溫飆37度 氣象署曝「全台雨降溫」時間點

被黃仁勳抱過的貓咪　一夜之間身價暴漲？！

驚險畫面曝！曳引車載石灰「整台翻過去」　出動雙吊車救援

川普「13個月3度赴醫」惹疑　醫揪2異狀：白宮不老實

伊朗正式宣布：對通行荷莫茲船隻收取「航行服務費」

美伊談判放緩？　盧比歐：川普願意給談判時間

漢他毒郵輪再添1例！乘客隔離中確診　專家示警：仍在潛伏期

川普封殺WHO！美防疫官員「只准旁聽」　伊波拉、漢他恐釀破口

伊朗最高領袖神隱！　美情報：躲地下碉堡「靠信使傳話」拖慢和談

伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

警告外國人速離基輔！　俄羅斯揚言「轟炸決策中心」

開戰斷網近90天　伊朗總統下令重新開放國際網路

快訊／美軍「自衛」空襲！　炸毀伊朗飛彈陣地、水雷艇

尹衍樑辭世　北榮院長難過大哭：他是我一生最敬重的人

從全台醫美事件看醫療監控、隱私保障與法規界線的再思考

涉詐7次關不怕　彰化男再入詐團犯2案「為賺1千元」下場慘

入主PCB材料廠卻買金融系統　天逸財金前老董涉掏空逾9千萬被約談

不靠監視器也能鎖定你　德國研究：普通Wi-Fi恐能直接辨識人類身分

台南麻豆警強力掃蕩毒駕酒駕　5月已逮30件酒駕、1件毒駕

國人敲碗0到18歲成長津貼細節　卓榮泰：本周將有具體推動內容

第四屆永慶誠實徵文比賽新北市近3000件誠實作品　六大賽區最多

SHINee迎18周年！官方賀圖爆「AI生成未校對」　整排錯字超明顯

婦人騎單車闖萬華火車站月台　警調監視器追人...最高罰7500元

【家屬忍痛拔管】新北毒駕男撞雙載姊妹「1死1重傷」

國際熱門新聞

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

再爆9歲被姦逼吸毒！泰豪門傳人揭地獄

韓議員候選人爆紅！楓之谷初心者第一

快訊／美伊協議最快明宣布　荷莫茲海峽30天內開放

美高中「大雨畢典」學生全濕照舉行！　兩派熱議：台灣家長恐罵翻

川普要求中東多國加入《亞伯拉罕協議》

總教練「阿部慎之助」施暴長女　巨人球團檢討去留

伊朗高層急赴卡達密談！傳美伊將談和平協議

48年「手創館」指標性門市　宣布年底停業

美伊談判更難了？　川普突要求波斯灣國家與以色列關係正常化

伊朗革命衛隊：荷莫茲海峽港市突發3起不明爆炸

警告外國人速離基輔　俄揚言轟炸決策中心

川普封殺WHO　美防疫官員「只准旁聽」

伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

更多熱門

相關新聞

警告外國人速離基輔　俄揚言轟炸決策中心

警告外國人速離基輔　俄揚言轟炸決策中心

俄羅斯外交部25日發表正式聲明，向所有滯留在烏克蘭首都基輔（Kyiv）的外國人及外交人員發出緊急警告，要求他們「儘快離開這座城市」，並揚言俄軍接下來將展開新一波「系統性空襲」，攻勢將直接鎖定烏克蘭的「決策中心與指揮所」。

開戰斷網近90天　伊朗總統下令重新開放國際網路

開戰斷網近90天　伊朗總統下令重新開放國際網路

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

川普：伊朗濃縮鈾應交由美國銷毀

川普：伊朗濃縮鈾應交由美國銷毀

美伊談判更難了？　川普突要求波斯灣國家與以色列關係正常化

美伊談判更難了？　川普突要求波斯灣國家與以色列關係正常化

關鍵字：

伊朗軍武穆吉塔巴美國和談

讀者迴響

熱門新聞

台北101商場女大生墜樓亡　明相驗查死因

快訊／尹衍樑今晨過世　享壽76歲

228公園「鱷魚火箭」被吃了　成大釣魚社PO料理照

即／美軍「自衛」空襲伊朗飛彈陣地、水雷艇

外資上調「台積電、聯發科」目標價　股民震驚了

76歲尹衍樑辭世　傳奇人生一次看

孫淑媚開球美翻「網刷一排狂問醫生名」

女兒摔車牙噴飛！家長聽勸「秒求一杯鮮奶」送醫　救回4顆牙

估有雙颱！　薔蜜「生成機率破90%」可能到強颱

男擁「陳美琪」手握50萬自拍：大家不用找了　網揪貓膩

機車族注意！依規定待轉忽略「一細節」秒噴1800

尹衍樑過世享壽76歲　潤泰集團574字聲明曝

上課時間突傳巨響！高雄國小老師墜樓不治

高鐵誤點哭了！夫妻出國拍婚紗「上不了飛機」 2萬機票變5萬

冷氣半年沒用直接開機！32歲男竟「左肺感染」險死

更多

最夯影音

更多
重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物

重金懸賞50萬尋「美琪」！飼主心急如焚淚求助：錢是身外之物
金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

金溥聰哽咽：但我不能不管馬英九

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

高鐵大延誤北上龜速前進　乘客「生無可戀」...退票人潮爆滿

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

廖繼斌痛批「背叛恩公馬英九」　李德維出面回應

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

金溥聰控王光慈210萬未入帳　秀蕭旭岑與台商「手捧現金」合照

熱門快報

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面