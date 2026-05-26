伊朗最高領袖神隱！　美情報：躲地下碉堡「靠信使傳話」拖慢和談

▲自開戰前至今，穆吉塔巴從未在公開場合露面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國情報指出，伊朗最高領袖目前正藏身於未公開的秘密地點，幾乎與外界斷絕聯繫。知情的美方官員透露，伊朗政府內部目前面臨嚴重的溝通障礙，只能仰賴如迷宮般複雜的信使網路傳遞訊息，而這正是美國與伊朗之間潛在協議及過去協議進展緩慢的最主要原因。

躲避美以聯軍空襲 伊朗高層「斷絕聯繫」躲碉堡

根據CNN報導，美方官員指出，伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）先前在美國與以色列發動的「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）中受傷。

為了避免步上父親哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭空襲身亡的後塵，穆吉塔巴正採取極端的保護措施，自開戰前至今，穆吉塔巴從未在公開場合露面，外界也未曾聽聞他的消息。

官員透露，靠著從伊朗政府內部取得的美以情報，讓美以兩國得以在戰爭期間成功鎖定並殲滅大量伊朗高層。消息人士指出，事到如今，多數的伊朗領導人根本不見天日，一連好幾個禮拜都躲在戒備森嚴的地下碉堡中，除非絕對必要，否則絕不跟彼此交談。

溝通猶如「情境喜劇」 官員崩潰靠信使傳話

這樣的情況也導致獲准與川普政府交涉的伊朗官員，在自家政府體系內部溝通時吃盡苦頭。一名美方官員形容，「看著他們苦惱該如何跟彼此對話，簡直就像在看情境喜劇一樣，他們已經完全崩潰了。」

出於最謹慎的安全考量，就連伊朗政府最高層級的官員，都不知道穆吉塔巴的確切位置，也完全無法直接聯繫到他。所有的訊息都必須透過一個專門為了掩護最高領袖行蹤而建立的「信使網路」來代為傳遞。

訊息嚴重延遲 成和談卡關主因

這種極度繁瑣的通訊方式，直接衝擊了談判進度。兩名官員指出，當美國送出提案細節後，往往因為難以聯絡上最高領袖，導致美國必須經過漫長的等待才能收到回覆

官員表示，「這就是為什麼外界會聽到『最高領袖已同意框架』或『我們還在等最後協議重點的回音』。他收到的每一手資訊都是過時的，而且他的回覆也有著極大的延遲。」

目前，穆吉塔巴僅對下屬交代了粗略的大方向，指示他們哪些議題可以拿來談判，又有哪些議題是連碰都不准碰的。一名政府高層於24日表示，最高領袖已經同意了目前協議草案的大方向；而美國總統川普（Donald Trump）也指出，預計這幾天就會有最終結果。

針對最高領袖的下落與伊朗的通訊方式等相關情報，白宮發言人則拒絕發表任何評論。