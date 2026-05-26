美伊談判放緩？　盧比歐：川普願意給談判時間

▲美國國務卿盧比歐。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日表示，總統川普願意給外交談判「足夠時間」，讓華府與德黑蘭當局持續協商，希望透過外交方式達成協議。

綜合外電報導，盧比歐在印度新德里（New Delhi）帕拉姆空軍基地（Palam Air Force Station）受訪時，淡化外界對談判進度放緩的憂慮，並指出，目前主要是伊朗方面需要時間回覆。

盧比歐表示，「我們仍在持續推進中。」他說，「如同我之前提到的，我們原本以為昨晚、或今天可能會有消息，但我不會過度解讀這件事，因為回覆本來就需要一些時間。」他指出，美方已提出一份「相當穩固」的方案，並對談判前景保持樂觀。

盧比歐表示，「我認為目前擺在桌面上的方案相當扎實，特別是在重新開放荷莫茲海峽方面。」他同時強調，伊朗核問題談判仍存在明確時間壓力。

盧比歐指出，「核問題談判確實存在非常真實且重大的時間限制，希望我們能夠完成它」，他說目前相關方案在波斯灣地區與國際間都獲得相當支持。

盧比歐表示，「在考慮其他選項之前，我們會給外交每一次成功的機會。」他最後強調，「我們仍希望能達成一項好的協議。」