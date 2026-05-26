伊波拉迅速蔓延　世衛促防堵：這次病毒株還沒有治療藥物

▲WHO秘書長譚德塞。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）25日警告，剛果民主共和國周邊鄰國正面臨伊波拉（Ebola）病毒重大威脅，呼籲相關國家立即採取行動，防止疫情進一步擴散。

根據法新社報導，譚德塞表示，「與民主剛果接壤的國家風險尤其高，應立即採取行動。」他並透露，自己將於明天前往目前疫情爆發中心民主剛果。

譚德塞在一場針對伊波拉疫情召開的線上部長級會議中表示，「疫情正在迅速擴散。」伊波拉病毒可透過直接接觸體液傳播，並可能引發嚴重出血與器官衰竭。他指出，目前這波疫情「尤其棘手」。

譚德塞透過日內瓦視訊連線表示，首先，由於疫情未能及早被發現，導致防疫工作目前只能「被迫追趕」這場傳播極快的疫情，「我們正緊急擴大應對行動，但疫情擴散速度仍超越我們的能力。」

其次，譚德塞指出，最早於5月中旬爆發疫情的民主剛果東部地區，目前安全情勢惡化，武裝衝突持續升高，且當地居民對官方與外部機構普遍缺乏信任。

第三，譚德塞表示，這次疫情涉及的邦迪布焦（Bundibugyo）病毒株，目前「尚無核准疫苗或治療藥物」。

根據世衛組織統計，自5月中旬以來，民主剛果已出現10例伊波拉確診死亡病例，另有220例疑似死亡病例。

此外，自5月15日民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）宣布疫情爆發以來，當地累計疑似病例已接近900例。