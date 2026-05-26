快訊／美軍「自衛」空襲！　炸毀伊朗飛彈陣地、水雷艇

▲美軍先前發射垂發飛彈打擊伊朗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

儘管美國與伊朗目前正處於停火狀態，且旨在結束戰爭的談判也仍在持續進行，但美軍26日依舊針對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的伊朗飛彈發射陣地與船艇，發動了「自衛性空襲」。隨後，伊朗南部多處沿岸港口與戰略要地隨即驚傳數聲爆炸巨響，伊朗軍隊也已緊急啟動防空系統全面戒備。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Timothy Hawkins）在回應有關荷莫茲海峽周邊發生爆炸的提問時，於聲明中向CNN證實，「美軍今天在伊朗南部進行了自衛性空襲，目的是為了保護我們的部隊免於受到伊朗軍隊的威脅。」

反制伊朗布設水雷 美軍中央司令部：持續保持克制

霍金斯進一步補充說明，美軍這次的打擊目標非常明確，主要包括伊朗的飛彈發射陣地，以及企圖在該海域布設水雷的伊朗船艇。他也強調，「在停火期間，美軍中央司令部會持續保持克制，但同時也會全力捍衛我軍安全。」

一名美國高級官員透露，當時有兩艘伊朗船隻被發現在荷莫茲海峽佈設水雷，同時，在一個飛彈陣地鎖定美軍戰機後，美軍部隊也立刻展開反擊。

美軍隨後摧毀了這兩艘伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的船隻，並轟炸了位於阿巴斯港（Bandar Abbas）的防空飛彈（SAM，）陣地。

該名官員告訴《福斯新聞》，「這些都是防禦性的空襲。」另外兩名消息人士也表示，這次的打擊並不代表與伊朗的停火協議已經結束。

伊朗深夜連環爆炸！戰略要港啟動防空系統反制

在美軍發動空襲後，據伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）引述消息人士的簡短聲明指出，當地時間26日凌晨，緊鄰荷莫茲海峽、設有重要海空軍基地的戰術重鎮、南部港口城市班達阿巴斯（Bandar Abbas）傳出三聲爆炸巨響。

隨後革命衛隊再度發表聲明證實，班達阿巴斯機場附近也聽到了爆炸聲，當地的防空系統「已經啟動，以反制敵方目標」。

伊朗國營的伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）同樣報導稱，午夜前後班達阿巴斯市周邊傳出數聲連續爆炸音，官方目前尚未公布具體原因。

此外，伊朗半官方的法斯通訊社（Fars News Agency）引述目擊者說法表示，波斯灣（Persian Gulf）靠近西里克（Sirik）和賈斯克（Jask）的附近海域，也有民眾通報聽到類似的爆炸聲；報導另提到，在此之前，伊朗武裝部隊曾宣稱在波斯灣地區擊落了一架敵方無人機。