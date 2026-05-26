警告外國人速離基輔！　俄羅斯揚言「轟炸決策中心」

▲俄羅斯24日首動用「極音速飛彈」大規模空襲基輔。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯外交部25日發表正式聲明，向所有滯留在烏克蘭首都基輔（Kyiv）的外國人及外交人員發出緊急警告，要求他們「儘快離開這座城市」，並揚言俄軍接下來將展開新一波「系統性空襲」，攻勢將直接鎖定烏克蘭的「決策中心與指揮所」。

俄軍點名轟炸決策中心

根據BBC報導，俄羅斯外交部在聲明中態度極其強硬地指出，「新一波攻擊將鎖定決策中心與指揮所等目標，我們警告外國公民，包括外交使團與國際組織的人員，應盡快離開這座城市。」莫斯科當局同時公開警告當地市民，必須立刻遠離所有的政府行政與軍事建築。

莫斯科宣稱，這一連串全面升級的轟炸與空襲威脅，是為了報復烏克蘭日前蓄意以無人機襲擊烏東俄控盧甘斯克地區（Luhansk）斯塔羅比利斯克（Starobilsk）鎮的一棟學生宿舍。

俄方官員指控，該次攻擊造成21人死亡；不過，烏克蘭軍方隨即強烈駁斥，澄清烏軍當時精準擊中的是俄羅斯精銳軍事無人機指揮部隊，絕對沒有針對平民。

俄羅斯外交部在聲明中強調，「在此情況下，俄羅斯聯邦武裝部隊正對基輔的烏克蘭軍工企業展開一系列系統性攻擊。」

俄外交部長致電盧比歐心理戰

對於俄方的強烈威脅，烏克蘭當局痛斥這簡直是「厚顏無恥的恐嚇」，並急促敦促國際盟友加大對莫斯科的施壓。

烏方在聲明中直言，莫斯科大動作警告外籍人士撤離，等於是「變相承認其砲擊的目的之一，就是要恐嚇外國駐華外交使節團」。烏方強調，開戰以來俄軍對基輔的空襲幾乎沒有停過，整體的安全威脅本質上完全一樣。

然而，俄方的動作不僅僅停留在紙上聲明。俄羅斯外交部透露，俄國外交部長拉夫羅夫（Sersei Lavrov）已在25日傍晚直接致電美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），敦促美方立刻撤離美國駐基輔的外交官，外界分析，這極有可能是俄方精心策劃的一場大型「心理戰」。

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