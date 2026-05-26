納坦雅胡下令以色列軍方　加強打擊黎巴嫩真主黨

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）25日宣布，已下令以色列軍方加強對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的攻勢，誓言「徹底擊垮」這個黎巴嫩政治與軍事組織。

法新社報導，納坦雅胡透過通訊軟體Telegram發布影片聲明表示，「我已下令進一步加速我方行動。」他指出，真主黨近期持續以無人機襲擊以軍，「他們確實動用無人機襲擊我方，包括光纖無人機，但我方有團隊正在研究反制措施，我們會解決這個問題。」

納坦雅胡強調，「我們將加強打擊、增強火力，我們會徹底擊垮他們。」

目前正值美國與伊朗試圖敲定中東停戰協議之際，相關談判據傳也可能涵蓋黎巴嫩戰線。不過，以色列顯然仍不打算停止對真主黨軍事行動。

以色列與美國於2月底聯手空襲伊朗，並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，真主黨為聲援德黑蘭，於3月2日向以色列發射火箭，使黎巴嫩正式捲入這場區域戰爭。

雖然以色列與黎巴嫩曾於4月中旬達成暫時停火協議，但此後雙方幾乎每天仍持續交火。

黎巴嫩當局表示，自3月初以來，以軍攻擊已造成超過3100人死亡。另一方面，以色列與真主黨衝突爆發至今，也已有20多名以軍官兵陣亡。