48年「手創館」指標性門市　宣布年底停業

▲東京澀谷手創館。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

日本知名生活雜貨品牌「手創館」官方發布聲明指出，旗下極具指標性的澀谷店因為租約到期，決定在2026年11月正式結束營業。這間歷史悠久的店舖自1978年9月開幕以來，長年陪伴無數日本當地與各國消費者打造個人生活文化，消息一出令許多忠實粉絲感到相當不捨。

品牌官方在聲明中感性強調，這間即將走入歷史的指標店舖，過去48年來成功培養出讓顧客能在實體門市內體驗購物的興奮與驚喜，這也是該品牌的初衷與原點。

員工熱情不滅

即使這間充滿回憶的經典店面即將消失，但過去所有工作同仁所付出的服務熱情，絕對不會因此抹滅，未來經營團隊也將持續秉持這個核心精神。

官方指出這段漫長歲月所累積下來的寶貴資產與經營經驗，日後將會全數傳承給全日本各地的分店以及未來新設立的據點，繼續研發並生產各種令人心動的特色商品。

傳遞購物樂趣

在正式吹熄燈號之前的最後一段日子裡，全體團隊成員依然會竭盡全力，將最初的購物樂趣與感動持續傳達給每位上門的顧客，希望大家能期待到最後一刻。

這座承載半世紀大眾回憶的潮流地標即將劃下句點，雖然令消費者感到遺憾，但品牌承諾會將經典精神延續到其他據點，為這場漫長的告別帶來溫暖且完整的收束。