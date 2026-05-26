美伊談判更難了？　川普突要求波斯灣國家與以色列關係正常化

▲美國總統川普2020年居中斡旋，讓歷史上對以色列敵對的國家達成的一系列協議，為《亞伯拉罕協議》；如今他要求更多中東國家簽署該協議。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普25日表示，沙烏地阿拉伯與其他波斯灣國家，應與以色列實現關係正常化，作為推動美伊和平協議的一部分，為原本已進展緩慢的談判再添變數。

法新社報導，自2月底爆發衝突以來，美國與伊朗的停戰談判近期已明顯降溫。德黑蘭方面表示，距離正式簽署協議仍有很長一段路；川普則強調自己「並不著急」。

川普25日在Truth Social發文表示，在美國努力推動中東和平之際，「至少應該要求所有相關國家一同簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）。」

川普要求中東相關關家簽署協議 讓美伊協商變得更加困難

所謂《亞伯拉罕協議》，是川普第一任期於2020年促成的中東外交協議，透過美國斡旋，讓部分原本敵視以色列的阿拉伯國家與以色列建立正式外交關係。川普點名的國家包括沙烏地阿拉伯、卡達、巴基斯坦、土耳其、埃及、約旦，以及已簽署協議的阿拉伯聯合大公國與巴林。

川普表示，23日已與上述國家領袖討論終結伊朗戰爭的相關事宜。

消息人士向法新社透露，一支包括伊朗外交部長與首席談判代表在內的高層代表團，25日已在卡達首都杜哈（Doha）磋商與美國的協議內容，以及伊朗遭凍結資金解封問題。知情人士指出，這輪討論焦點主要集中在荷莫茲海峽與高濃縮鈾相關議題。

川普25日稍早也表示，若美伊最終無法達成一項「偉大且有意義」的協議，那「乾脆不要有協議」。不過，儘管部分人士將這項談判視為外交突破，中東許多國家民意仍對相關安排抱持保留態度，尤其是在巴勒斯坦問題尚未解決的情況下。

美國中東盟友陷兩難境地

沙烏地阿拉伯與卡達等波斯灣重要國家已多次表態，除非建立獨立巴勒斯坦國，否則不會與以色列實現關係正常化。

美國智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（AGSIW）研究員賈可布斯（Anna Jacobs）指出，川普此時要求阿拉伯國家與以色列建交，只會讓波斯灣國家陷入更困難處境。她表示，波斯灣國家原本就認為這場戰爭已對區域安全造成巨大威脅，而川普如今卻期待阿拉伯國家「感謝美國並與以色列正常化」，「現階段他們不可能這麼做」。

賈可布斯也批評，美國政府相關期待與假設，顯示華府對中東局勢理解相當有限。