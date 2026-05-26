總教練「阿部慎之助」施暴長女　巨人球團檢討去留

▲巨人隊總教練阿部慎之助。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本職棒傳出重大醜聞，中央聯盟「讀賣巨人隊」總教練阿部慎之助因涉嫌在東京住家內對18歲長女施加暴力，遭到當地警視廳正式逮捕。球團社長國松徹隨即發表聲明向全體球迷致歉，並宣布自26日起由首席打擊教練橋上秀樹緊急代理職務，同時研議阿部未來的去留與相關處分。

根據日本放送協會（NHK）報導指出，現年47歲的阿部在25日於東京澀谷區的住家內，因看見18歲的長女與15歲的次女正在激烈爭吵，他隨即上前嘗試勸阻。不料在過程中他疑似情緒失控，竟然動手將長女強行推倒並實施暴力，當地兒童相談所接獲相關通報後立刻向警方報案，才讓這起家暴事件徹底曝光。

傳奇強打捕手蒙塵

阿部在接受警方調查時已經坦承相關犯行，並在26日凌晨零時過後獲釋離開澀谷警署。由於日本職棒中央聯盟與太平洋聯盟的交流戰剛好在當天開打，「讀賣巨人隊」原定要在主場東京巨蛋迎戰強敵福岡軟銀鷹，球隊卻在臨戰前夕爆出總教練涉案被捕的重大醜聞，讓整個日本棒球界感到極為震驚與難以置信。

球團社長國松徹在聲明中嚴正強調，暴力行為絕對不能被容許，內部正以極度嚴肅的態度審視這起事件。這名涉案的傳奇球星出生於千葉縣，球員時期是代表日本隊的明星強打捕手，在2000年以選秀逆指名第一位加盟巨人，並於2007年起擔任球隊隊長，擁有極高的人氣與輝煌的戰績。

交流賽前夕臨陣換帥

回顧阿部的職棒生涯，他累計出賽多達2282場，總計敲出2132支安打、406支全壘打以及1285分打點，更曾榮獲中央聯盟年度最有價值球員殊榮。在國際賽場上，他也曾兩度代表日本國家隊參加世界棒球經典賽，並征戰過雪梨奧運與北京奧運。他在2019年宣布退休轉任教練，直到2024年起正式接掌巨人隊兵符。

他在執教首年就順利率領球隊奪下中央聯盟冠軍，展現出優秀的領導才能，不料如今卻因為家庭糾紛動粗而重創個人形象與執教生涯。隨著他遭到警方逮捕且剛獲釋，巨人球團已全面暫停其職務，並由橋上秀樹接手後續的比賽調度，這起家暴風波不僅重創日職形象，也為巨人隊接下來的戰績表現帶來極大變數。

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