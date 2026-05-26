美高中「大雨畢典」學生全濕照舉行！　兩派熱議：台灣家長恐罵翻

記者張靖榕／綜合報導

美國田納西州一所高中近日舉辦戶外畢業典禮時，下起傾盆大雨，但校方仍依照「Rain or Shine（晴雨照常）」傳統持續進行，數百名畢業生與家長在大雨中完成典禮，畫面曝光後在社群引發熱議，美國網友看法兩極，也有台灣網友表示，「如果發生在台灣，學校一定會被罵爆。」

▲美國田納西一所高中在雨中舉辦畢業典禮。（圖／翻攝臉書，下同）



雨中畢典 校方迎來兩極評論

綜合美國當地媒體報導，當時典禮進行期間突然降下傾盆大雨，但校方並未搭設大型帳篷，也沒有轉移到室內舉行，而是依原定流程繼續舉辦。影片中可見畢業生穿著畢業袍安靜地坐在操場白椅上，全身濕透卻仍神情淡定，典禮最終順利完成。

事件曝光後引發兩派討論。部分網友認為，這樣的經歷反而會成為青春回憶，「一個人淋雨很狼狽，全校一起淋就是青春」、「多年後回想一定很難忘」、「這不是什麼新鮮事，我小孩幾年前畢業時，學校也是在雨中舉行畢典」，也有人指出，美國不少學校本來就有「風雨無阻」的文化。也有家中仍開心地在雨中攝影，並分享到社群媒體，「我們的寶貝畢業了」！在歡欣之情中，完全沒有提到大雨帶來什麼困擾。

不過也有不少網友認為，校方明明就有其他更好的選項，例如轉移至學校體育館內舉行，或是延期，能讓畢業生和家長免於淋雨，卻還是硬著頭皮舉行，「滿蠢的」、「說白了就是懶，不只畢業生淋雨，很多來參加典禮的親友是高齡長輩耶。」還有台灣網友直言，若類似情況發生在亞洲學校，「家長一定投訴到翻掉」。

美國少撐傘文化 VS 校方可以提前準備備案

部分旅居美國網友則表示，美國人普遍對淋雨接受度較高，「在美國很少看到人撐傘」，甚至有人引用當地常見說法，「下雨又不會讓你融化（You will not melt because it’s raining）」。也有人提到，只要沒有雷擊警報，美國許多戶外活動通常都不會取消。

美國《富比士》（Forbes）專欄作家、氣象學家謝帕德（Marshall Shepherd）也針對這場「雨中畢典」發文評論，他指出，現代氣象預報早已能提前掌握強降雨時段，若校方明知有大雨仍堅持戶外舉辦，應重新檢討規劃與備案。

謝帕德表示，自己身為氣象學家，同時也是2026屆畢業生家長，對這種安排感到困惑。他提到，部分學區明知晚間會有大範圍降雨，仍未調整時間或改至室內，讓畢業生與家長只能在暴雨中完成儀式，雖然不少學生認為這將成為特別回憶，但對高齡長輩或遠道而來的親友而言，惡劣天氣恐帶來不便甚至風險。