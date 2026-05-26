快訊／美伊協議最快明宣布！荷莫茲海峽30天內開放　停火延長60天

▲荷莫茲海峽。（圖／路透，下同）

記者葉國吏／綜合報導

中東和平迎來關鍵轉機！根據《半島電視台》報導卡達政府近日積極展開外交斡旋，成功促成美國與伊朗雙方官員在多哈達成突破性諒解，美方已同意著手處理伊朗先前遭到凍結的龐大金融資產。知情人士透露，兩國預計最快將在明天正式宣布這項停戰協議。另外也有媒體報導，荷莫茲海峽最快在30天內開放。

美伊兩國在今年4月初簽署的初步停火協議，在多方奔走下，這次可望再往後延長60天。根據這項即將出爐的全新和平協議草案框架，美伊雙方計畫利用這兩個月的珍貴停火黃金期，針對外界最關注的伊朗核計劃限制，重回談判桌進行實質協商，期望能制定出更具體且長遠的核能管制與降溫措施。

一個月排雷期限

這份和平協議更涵蓋了全球能源咽喉的通行配套。根據《日經新聞》引述中東外交消息人士的最新說法，美國與伊朗官方目前正在深入商討一項極具戰略意義的具體執行計劃，打算在兩國正式簽署並達成結束敵對狀態協議的30天之後，全面重新開放先前陷入封鎖危機的關鍵航道荷莫茲海峽。

知情人士進一步透露，一旦兩國最終敲定協議，伊朗軍方將會在法定的30天期限之內，全面派遣人員與船隻，積極清除海峽內密布的防禦性水雷。這項排雷承諾被視為美伊和談能否真正落地的重要指標，如果作業進展順利，這條掌控全球原油運輸的命脈航道，將能以最快速度恢復往日的通航安全。

航道免收過路費

當海峽內的水雷全數清除完畢後，世界各國的商船與大型油輪，都將能夠恢復像開戰前一樣自由、安全的常態航行。更具突破性的是，伊朗政府也承諾，未來將會全面停止對通過該海峽的船隻收取任何名目的過路費。這條咽喉要道的重新解封，不僅能緩解地緣政治危機，也將為動盪的全球經濟提供急需的喘息機會。

隨著海上貿易秩序逐步重回正軌，中東局勢也將從武力對抗轉向外交談判。雖然伊朗外交部在週一對外宣稱，目前雙方在許多領域上雖然達成了共識，但距離真正落實並簽署最終和平協議仍有一段路要走。不過在美國總統川普與多國領袖的密集通話推動下，中東這場漫長的衝突，正迎來近年最具實質意義的停戰曙光。